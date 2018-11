BörseGo AG: Profi-Trader von Guidants holt Gold beim Finanzkongress Award DGAP-News: BörseGo AG / Schlagwort(e): Sonstiges BörseGo AG: Profi-Trader von Guidants holt Gold beim Finanzkongress Award 16.11.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Profi-Trader von Guidants holt Gold beim Finanzkongress Award Charttechniker und Derivate-Experte Armin Hecktor sichert sich den ersten Platz in der Kategorie "Trader des Jahres" München, 16. November 2018 - Über 5.000 Börseninteressierte haben die Top-Profis der Finanzbranche gewählt: Armin Hecktor, Derivate-Experte auf der Investment- und Analyseplattform Guidants ( www.guidants.com), wird mit dem Finanzkongress Award 2018 als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Die Sieger in den vier Kategorien "Finanz-Autor des Jahres", Finanz-Coach des Jahres", "Trader des Jahres" und "Finanz-Podcast des Jahres" werden heute Abend gegen 22.15 Uhr auf dem Finanzkongress ( www.finanzkongress.de) per Live-Stream offiziell verkündet. Der Finanzkongress Award ist ein Publikumspreis, der erstmals von Digital Beat, einem Beratungsunternehmen für Online-Marketing und Ausrichter des Online-Finanzkongresses, verliehen wurde. Nach einer Vorauswahl trat Armin Hecktor gegen insgesamt zehn branchenbekannten Profi-Trader an. Auf Guidants teilt Armin Hecktor seine Expertise Armin Hecktor hat sich auf Guidants als Derivate-Experte einen Namen gemacht. Auf seinem Experten-Desktop teilt er Analysen zu verschiedensten Basiswerten und tauscht sich im Stream mit seinen Followern nach dem Prinzip von Twitter und Co. aus. "Ich freue mich extrem über die Auszeichnung", betont der "Trader des Jahres". "Vor allem, weil beim Finanzkongress Award keine Jury über die Platzierung entscheidet, sondern hauptsächlich private Anleger und Trader. Für mich heißt das, dass ich sowohl mit meinen Beiträgen auf Guidants als auch als Speaker bei verschiedenen Branchenevents auf große Anerkennung stoße. Ein großer Dank geht deshalb an meine Follower und alle, die für mich gestimmt haben." Armin Hecktor kann man kostenlos auf Guidants folgen: https://go.guidants.com/c/armin_hecktor Über Guidants Guidants ist die personalisierbare Investment- und Analyseplattform der BörseGo AG, den Machern des Finanzportals GodmodeTrader (www.godmode-trader.de). Mit ihr können Anleger und Trader die Märkte beobachten, charttechnisch und fundamental analysieren und mit Experten sowie untereinander diskutieren. Ist die Investmententscheidung getroffen, kann der Nutzer direkt über die Multi-Brokerage-Plattform handeln. Guidants ist in der Basisversion kostenlos und soll so zur Demokratisierung von Börseninformationen beitragen, damit jeder an den Märkten wie ein Profi agieren kann. www.guidants.com 1.645 Zeichen. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten. Pressekontakt: BörseGo AG Christina Breitenbücher PR und Kommunikation Balanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 München Tel: 089 / 76 73 69-135, Fax: -290 christina.breitenbuecher@boerse-go.de, www.boerse-go.ag 16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 746759 16.11.2018 AXC0092 2018-11-16/11:01