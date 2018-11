Es ist schon eine ganz besondere Geschichte mit diesem Chiphersteller Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006), der eine so enge Bindung an Apple aufweist. Als im Frühjahr 2017 erstmals laut nachgedacht wurde was wäre, wenn Apple - die das natürlich könnten wenn sie wollten - bald eigene Chips entwickeln und herstellen würde, wurde der Umstand, dass Apple Dialogs mit Abstand größter Kunde ist, zu einer Belastung. Als in diesem Sommer langsam deutlich wurde, dass aus diesem Gerücht nicht mehr wird als das, begann die Aktie wieder zu steigen. Und dann wurde auch noch gemeldet, dass Apple im Gegenteil eine engere Bindung anstrebt, einen Teil von Dialog Semiconductor übernimmt und die mit dem daraus erlösten Geld auch noch eigene Aktien zurückkaufen, als hätte man es dicke wie ein Großkonzern.

Seither wurde aus dem wandelnden Fallobst Dialog Semiconductor die starke, sich zwischen Ende Juni und Anfang November im Kurs verdoppelnde Dialog Semiconductor. Doch jetzt geht es schon wieder ...

