Der Energiekonzern Eon will einen der größten Onshore-Windparks in Schweden bauen. Das Projekt Nysäter soll eine Leistung von 475 Megawatt haben, wie der Energieversorger am Freitag in Essen mitteilte. Mitfinanziert werde die rund 500 Millionen Euro teure Anlage von dem Schweizer Investor Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, der 80 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens hält.

Mit dem Bau des Windparks in Mittelschweden mit 114 Turbinen soll noch in diesem Jahr begonnen werden, Ende 2021 soll er abgeschlossen sein. Eon hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr Windprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 1000 Megawatt ans Netz gebracht. Im Zuge einer geplanten Neuaufteilung ihrer Geschäftsfelder will Eon die erneuerbaren Energien an RWE abgeben./hff/DP/elm/fba

