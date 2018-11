Die Aktie von Biofrontera kann am Freitagvormittag 0,7 Prozent zulegen, nachdem das Unternehmen starke 9-Monatszahlen veröffentlichen konnte. Biofrontera hat in den ersten neun Monaten in 2018 Umsätze in Höhe von insgesamt rund 14,6 Millionen Euro erzielt, was einer Steigerung von 98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In den USA stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 204 Prozent auf 10,2 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das Bruttoergebnis vom Umsatz erhöhte sich auf 11,8 Millionen Euro, gegenüber 6,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Ertragssteuern für die ersten neun Monate 2018 betrug minus 12,3 Millionen Euro beziehungsweise minus 0,28 Euro je Aktie gegenüber minus 14,6 Millionen Euro beziehungsweise minus 0,38 Euro im Vorjahreszeitraum, so Biofrontera weiter. Gleichzeitig erhöhten sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September 2018 auf 21,1 Millionen Euro, im Vergleich zu 11,1 Millionen Euro per 31. Dezember 2017. Angesichts der jüngsten starken Geschäftsentwicklung hatte das Biofrontera-Management bereits im Oktober die Umsatzprognose für das laufende Jahr von bisher 16 bis 20 Millionen Euro auf 19 bis 22 Millionen Euro erhöht.

Den vollständigen Artikel lesen ...