BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer wird sein Amt als CSU-Vorsitzender auf einem Sonderparteitag der Partei am 19. Januar abgeben. Das kündigte Seehofer in einer von der CSU verbreiteten Erklärung an. Er werde "für den 19. Januar 2019 zu einem Sonderparteitag der CSU mit Neuwahl des Parteivorsitzenden" einladen. "Zu diesem Zeitpunkt werde ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen", gab Seehofer bekannt.

Auf dem Sonderparteitag werde die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten, darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen könne. Zur Vorbereitung des Sonderparteitags soll laut der Erklärung am 17. Dezember eine Vorstandssitzung der CSU stattfinden. Über sein Amt als Bundesinnenminister traf Seehofer in der Erklärung keine Aussage.

