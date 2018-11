Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Heute ist eine neue Studie der IT-Marktanalysten von ISG Research erschienen, so die CANCOM SE (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Studie untersucht die Leistungsfähigkeit von IT-Unternehmen innerhalb des deutschen Markts in mehreren Kategorien, die zusammengenommen das Marktsegment Cloud Transformation/Operation Services & XaaS bilden. CANCOM wurde in drei Kategorien bewertet und erreichte dabei in zwei Kategorien eine Einstufung als Marktführer: Managed Public Cloud Services for Midmarket sowie Public Cloud Transformation for Midmarket. In der Kategorie IaaS - Enterprise Cloud for Midmarket vergab ISG eine Einstufung als zweitbester Anbieter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...