Nach dem dem endgültigen Ergebnis der Landtagswahl in Hessen können CDU und Grüne rechnersich weiterregieren. Nach Auszählungspannen am Wahlabend brachten Nachzählungen keine Veränderung bei der Sitzverteilung im Landtag mit sich, wie der Landeswahlleiter am Freitag in Wiesbaden mitteilte Die Abstimmung des Wahlausschusses über das Ergebnis steht noch aus./löb/DP/jha

AXC0099 2018-11-16/11:16