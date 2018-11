Baden-Baden (ots) - Wer schon immer davon geträumt hat, etwas Persönliches von einer Wimbledon-Siegerin zu besitzen, hat nun die Gelegenheit: Angelique Kerber versteigert bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, ihre original getragenen Schuhe. Der gesamte Erlös kommt dabei der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung zugute. Sie ist nicht die einzige BAMBI-Preisträgerin, die sich aktuell auf der Auktionsplattform für Kinder in Not einsetzt: Luke Mockridge und The BossHoss stiften exklusive Tickets und Fanpakete, Felix Jaehn seine persönliche, einzigartige Jacke, Nazan Eckes ein Paar Tanzschuhe und "Der Bergdoktor" Hans Sigl sogar ein persönliches Treffen am Set seiner Serie. Bis zum 30. November haben Fans Zeit, ihr Gebot unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Bambi-hilft-Kindern abzugeben.



Bereits im letzten Jahr engagierten sich zahlreiche BAMBI-Preisträger mit Auktionen für die Stiftung und United Charity erzielte so Erlöse von insgesamt 12.692 Euro. Auch in diesem Jahr erhoffen sich die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung und United Charity einen hohen Betrag, um damit unterschiedliche Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



