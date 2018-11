Baden-Baden (ots) - Ein Traum für alle Royal-Fans wird wahr, denn sie können sich ab sofort ihr persönliches Erinnerungsstück an die Hochzeit des Jahres sichern: Die Goodiebag von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Hochzeit, das royale Geschenk an die ausgewählten geladenen Gäste, die die Traumhochzeit aus nächster Nähe auf Schloss Windsor miterleben durften, wird im Rahmen des RTL-Spendenmarathons bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigert. Bereits im Anschluss an die Traumhochzeit war das Geschenkpaket, das unter anderem einen Willkommensbrief von Meghan und Harry enthält, unter den Fans heißbegehrt und wurde zum Teil für mehrere Tausend Euro versteigert.



Zugunsten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" laufen ab heute noch zahlreiche weitere Auktionen von und mit Prominenten bei United Charity: Guido Maria Kretschmer versteigert ein Meet & Greet im Rahmen einer Modenschau, Barbara Schöneberger zwei von ihr persönlich signierte Luxus-Koffer und Daniela Katzenberger ihr Kleid aus dem Musikvideo mit ihrem Mann Lucas Cordalis. Wer mitbieten möchte, findet alle Auktionen unter https://www.unitedcharity.de/Specials/RTL-Spendenmarathon.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



Pressekontakt: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Augustaplatz 8 76530 Baden-Baden Tel.: 07221 366 8701 Fax: 07221 366 8709 Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de