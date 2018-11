FRANKFURT (BaFin) -

Die am 2. November durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichten Ergebnisse des EU-Bankenstresstests 2018 boten für die deutschen Kreditinstitute keine Überraschungen. "Alle deutschen Banken haben in dem für Deutschland besonders starken Abschwungszenario gezeigt, dass sie widerstandfähig sind", erklärte Raimund Röseler, Exekutivdirektor Bankenaufsicht, am selben Abend in einer Pressemitteilung der BaFin.

