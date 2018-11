Die NordLB braucht neues Kapital - dafür werden neue Zusammenschlüsse verhandelt. Niedersachsen könnte deshalb seine Mehrheitsbeteiligung an der Bank abgeben.

Das Land Niedersachsen schließt nicht aus, seine Mehrheitsbeteiligung an der Norddeutschen Landesbank (NordLB) aufzugeben. Das hat Finanzminister Reinhold Hilbers, der gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bank ist, in einem Interview mit Bloomberg signalisiert.

"Wir wollen die Mehrheit an der NordLB behalten, aber das ist kein Dogma für mich", sagte er am Donnerstag. "Wir prüfen auch Angebote, bei denen wir die Mehrheit verlieren oder perspektivisch verlieren würden. Das würde ich nicht per se ausschließen." Die Aussagen deuten auf eine Abschwächung der Position des Bundeslandes hin, das bislang die ...

