Trotz der jüngsten Achterbahnfahrt an der Wall Street war Apple (WKN:865985) in diesem Jahr ein ziemlich konstanter Leistungsträger. Der Aktienkurs ist um fast 23 % gestiegen - auch nach der Marktschwäche im Oktober -, während der breitere Markt in Form des S&P500 2018 weniger als 5 % zugelegt hat. Es bedurfte einer Kombination von Faktoren, um die Aktien des Unternehmens aus Cupertino auf ihre jüngsten Höchststände zu bringen. Schauen wir uns einige der wichtigsten Faktoren an, die für den Aufstieg im Jahr 2018 ausschlaggebend waren, und sehen wir, ob diese Kursschwankungen schon Rückschlüsse darauf zulassen, was die Investoren in Zukunft erwarten können ....

