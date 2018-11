BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hat nach langen internen Debatten den finalen Entwurf für die Lizenzversteigerung zum superschnellen 5G-Mobilfunkstandard vorgelegt. Die Auktion soll im Frühjahr 2019 zu deutlich verschärften Bedingungen über die Bühne gehen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. "Die Auflagen umfassen nun auch die Versorgung der Landstraßen, Wasserstraßen und Schienenwege", erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann.

Netzbetreiber sollen dem Entwurf zufolge zu Kooperationen verpflichtet werden, im Gegenzug ist eine gegenseitige Anrechnung der Versorgung vorgesehen. "Damit kann die wirtschaftliche Belastung für die Unternehmen im Rahmen gehalten werden", erklärte Homann.

"Wir haben unseren ursprünglichen Entwurf im Lichte der zahlreichen Stellungnahmen überarbeitet. Dabei hatten wir im Blick zu behalten, was technisch, wirtschaftlich und rechtlich möglich ist", erklärte Homann und ließ damit durchblicken, dass zwischen Anbietern und Politik um die Modalitäten der Versteigerung zuvor heftig gestritten worden war.

Netzbetreiber müssen zusammenarbeiten

Bis Ende 2022 sollen dem Entwurf zufolge mindestens 98 Prozent der Haushalte je Bundesland, alle Bundesautobahnen, die wichtigsten Bundesstraßen sowie die wichtigsten Schienenwege mit mindestens 100 Megabits pro Sekunde (Mbit/s) versorgt werden. Bis Ende 2024 soll es auf allen übrigen Bundesstraßen mindestens 100 Mbit/s geben, auf allen Landes- und Staatsstraßen mindestens 50 Mbit/s. Die Seehäfen und wichtigsten Wasserstraßen sowie alle übrigen Schienenwege sollen bis Ende 2024 ebenfalls über mindestens 50 Mbit/s verfügen. Zusätzlich sind je Betreiber 1.000 "5G-Basisstationen" und 500 Basisstationen in "weißen Flecken" bis Ende 2022 zu errichten.

Bei der Umsetzung der Versorgungsauflagen erwartet die Bundesnetzagentur eine Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern in Gebieten, in denen sich der Ausbau durch einen einzelnen Netzbetreiber wirtschaftlich nicht lohnt, wie die Behörde mitteilte. Durch vermehrte Kooperationen, wie zum Beispiel Infrastruktur-Sharing und Roaming, könnten die Kosten zur Versorgung in der Fläche deutlich gesenkt werden. Den Netzbetreibern werde ein Verhandlungsgebot zu Kooperationen auferlegt, die Bundesnetzagentur werde den Prozess als Schiedsrichter aktiv begleiten.

