Weihnachtscircus, Wintervarieté, Weihnachtsmärkte und Winter-Zoo - Vier einmalige, außergewöhnliche und leuchtende Gründe jetzt nach Hannover zu kommen!



Vom 28.11. bis zum 22.12.2018 liegt an vielen Orten Hannovers wieder diese unverkennbare Duftmischung aus gebrannten Mandeln, Weihnachtsgebäck, Glühwein, Tannenbäumen und Kerzen in Luft. Auf dem Weihnachtsmarkt im historischen Dorf, direkt in der Altstadt, geht es mittelalterlich zu. Seider Schmiede und Bürstenmacher zeigen hier ihr handwerkliches Geschick, während Gaukler, Zauberer und mystische Gestalten mit ihren Darbietungen für Erstaunen sorgen. Das skandinavische Weihnachtserlebnis findet auf dem Ballhofplatz statt. In den traditionellen Lappenzelten "Kota" trifft leckerer Flammlachs nach finnischer Art auf eine heiße Tasse Glögi, einem Beerenglühwein mit magischer Gewürzmischung. Für die nordische Gemütlichkeit zu Hause gibt es Kunsthandwerk, Felle vom Rentier oder Lamm und viele weitere hochwertige finnische Produkten zum Mitnehmen. Besonders zauberhafte Stimmung herrscht im Wunschbrunnenwald direkt vor dem Historischen Museum - inmitten dem gemütlichen Wald mit über 50 Tannen, befindet sich der Wunschbrunnen mit dem Wunschring, der, der Sage nach, Wünsche erfüllt, wenn er gedreht wird.



Um schon zu Hause in die Weihnachtsmärkte Hannovers eintauchen zu können, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH einen kleinen Rundgang zusammengestellt: http://ots.de/CXQ6vu



GOP Wintervarieté: Sông Trang - Wenn der Mond sich im Fluß spiegelt



Mystik, Sehnsucht. Die Liebe zur Tradition. Die Dynamik der Moderne. Kleine Dörfer. Riesige Metropolen. Das heutige Vietnam ist Faszination pur. Die Show "Sông Trang" bringt die vietnamesische Seele vom 24.11.2018 bis zum 13.1.2019 auf die GOP Bühne in die Orangerie der Herrenhäuser Gärten. Das Rascheln des morgenfeuchten Grases, Wellen, die sich in der Halong-Bucht kräuseln, das leise Flüstern einer Frauenstimme, die von Sehnsucht spricht - auf der anderen Seite die Hektik der Großstadt Hanoi, die knatternden Motorroller. Im 15. Wintervarieté geht es um diese Gegensätze und um das Eintauchen in eine andere Kultur. Alle 13 Künstler kommen aus der "Vietnam Circus Federation" und zeigen artistische Darbietungen, bei denen auch Vietnams wichtiger Werkstoff, der Bambus, eine große Rolle spielen wird. Eine Mischung aus aktueller Pop- und traditioneller vietnamesischer Musik umrahmt diese fantastische Show.



Zauberhafter Winter-Zoo im Erlebnis-Zoo Hannover



Ein Winter-Wunderland mitten in Hannover! Vom 23. November 2018 bis 3. Februar 2019 verwandeln sich die Themenwelten Meyers Hof und Mullewapp im Erlebnis-Zoo Hannover in eine funkelnde Winter-Welt - ein Rundumwinterzauberpaket für die ganze Familie und alle, die den Feierabend genüsslich einläuten wollen. Mit Schlittschuhbahn unter freiem Himmel, Rodelrampen, Wintermarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Eislaufschule, Weihnachtsmann und Eisdisco ist der Besuch im Erlebnis-Zoo Hannover ganz besonders winterlich.



Weihnachtscircus Hannover: Meisterakrobaten, Magier und Mythen aus dem Reich der Mitte



Seit zwei Jahren erfreut sich der Weihnachtscircus in Hannover allergrößter Beliebtheit, 50.000 Besucher sahen die internationalen Spitzenprogramme bisher zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr präsentiert der Weihnachtscircus vom 20. - 31.12.2018 ein Programm des chinesischen Nationalcircus. Und das aus besonderem Grund: Vor genau 30 Jahren kam der berühmte Circus zum ersten Mal nach Hannover. Jetzt feiern die Spitzenartisten aus dem Reich der Mitte dieses Jubiläum mit einer festlichen Galainszenierung. Fernöstlich und furios, familiär und fröhlich geht es zu, wenn die über 30 Meister und Meisterinnen ihres Faches hier zur Weihnachtszeit Hochleistung im bunten Gewand schier federleicht präsentieren. Neben waghalsigen Pyramiden, mutigen Balancen, pfeilschnellen Jonglagen, amüsante Clownerien und unglaublichen Kontorsionen stehen auch die verspielten Fantasiefiguren und aufwändigen Kostüme, die der Inszenierung ein sympathisches Gesicht verleihen, im Mittelpunkt des farbenprächtigen Geschehens.



Alle Informationen rund um den Hannover Besuch finden Sie unter: www.Visit-hannover.com



