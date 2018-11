Europäische Aktien steigen, trotz des USA-China-Handelsstreits Draghi: Risiken für Wachstumsaussichten "weitgehend ausgeglichen" Kann der DE30 seinen entscheidenden technischen Widerstand überwinden?

Der Handelsstart am Freitag war trotz der drohenden Risiken im Zusammenhang mit den Handelsspannungen zwischen den USA und China recht erfolgreich. Erinnern wir uns daran, dass nach Angaben des US-Handelsministers Wilbur Ross die Chancen gering sind, dass wir einen großen Durchbruch erleben werden, wenn Donald Trump und Xi Jinping sich Ende des Monats im argentinischen Buenos Aires treffen. Es bedeutet, dass ein bevorstehendes Ende des Handelskonflikts als Wunschtraum eingestuft werden könnte. Die Märkte mögen zwar keine Unsicherheit, könnten sich aber an anhaltende Risiken gewöhnen. Sollte jedoch keine Einigung zustande kommen, könnte dies das globale Wachstum belasten. Betrachtet man die US-Daten zu den laufenden Steuereinnahmen der Bundesregierung (USA), so ist ein massiver Rückgang der Körperschaftsteuer zu beobachten, der im ersten Quartal stattfand. Es ist klar, dass sich eine höhere Verschuldung negativ auf den Haushalt auswirkt. Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen aus Zöllen seit Anfang des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...