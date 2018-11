Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Auf dem kalifornischen Markt gebe es zunehmend regulatorischen Gegenwind für den Dialyse-Dienstleister, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Belastungen seien jedoch bereits mehr als eingepreist im Aktienkurs. FMC sei in dem Bundesstaat nur in etwa halb so vielen Kliniken aktiv wie der Kontrahent DaVita./bek/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-11-16/12:14

ISIN: DE0005785802