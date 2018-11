Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 47 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er lasse seine Schätzungen für den Stahlkonzern in diesem Jahr weitgehend unverändert, senke sie aber für die Folgejahre wegen des Risikos fallender Margen bei Bandstahl, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kurszieländerung begründete der Experte außerdem mit einem gesenkten Kursziel für die Aurubis-Beteiligung./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-11-16/12:16

ISIN: DE0006202005