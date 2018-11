Möglichst schnelles, stabiles WLAN, überall und jederzeit - in der heutigen, immer stärker digitalisierten Welt ist dies ein fast schon grundlegendes Bedürfnis. Unternehmen setzen Prestige und Kundenzufriedenheit aufs Spiel, wenn das Netz in den Firmengebäuden löchrig oder langsam ist. Ebenso unerlässlich ist moderne WLAN-Technologie im Rahmen der Gebäudeautomation, auch bei Wohngebäuden.

Doch während es auf der Unternehmensseite kaum an Willen zur Modernisierung der WLAN-Infrastruktur mangelt, stellt sich die Umsetzung in der Praxis gerade für die ausführenden Dienstleister und Handwerker oft als eine Herausforderung dar. So ist zum einen die Berechnung der Kosten und damit die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit eines WLAN-Infrastrukturprojektes schwierig.

Denn zusätzlich zum Anschaffungspreis für die Access Points und Switches verlangen die Hersteller in der Regel ein Potpourri an Abo-, Lizenz- und Updategebühren - die Übersicht kann da schnell verloren gehen. Zum anderen sind selbst für erfahrene WLAN-Planer aufgrund der Komplexität vieler Lösungen regelmäßige Schulungen nötig, um die Geräte erfolgreich einrichten, konfigurieren und managen zu können.

Bei der Lösung von EnGenius entstehen einmalig durch die Anschaffung der Hardware-Kosten. Es kommen weder Abo- noch Lizenz- oder Update-Kosten hinzu. Dabei wird auf einen End-to-End-Ansatz gesetzt, der von der Planung über das Deployment bis zum Management alle Schritte im Aufbau der WLAN-Infrastruktur abdeckt. Im Rahmen der End-to-End-Lösung erhalten Kunden gratis Zugriff auf professionelle Tools wie den »ez Wifi Planner«.

Dafür ist lediglich eine in Minutenschnelle erledigte Online-Registrierung in dem Partnerportal des Herstellers erforderlich (Bild?1).

Dort finden ...

