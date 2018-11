Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der französische Medienkonzern habe vor allem in seiner Musiksparte besser abgeschnitten als gedacht und damit insgesamt die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kerven erhöhte seine mittelfristigen Prognosen für das Musikgeschäft./la/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000127771