Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Hier habe sich der Modekonzern noch ambitionierter gezeigt als er gehofft habe, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Stimmung am Markt komme es nun darauf an, dass das Unternehmen in den nächsten Quartalen auch durchgehend "liefert"./bek/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-11-16/12:31

ISIN: DE000A1PHFF7