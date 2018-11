Die Wall Street dürfte am Freitag mit leichten Abgaben starten. Der Future auf den S&P-500 gab vorbörslich leicht um 0,4 Prozent nach. Im Fokus stehen die Aktien von Chip-Herstellern, nachdem die Geschäftszahlen und der Ausblick von Nvidia Zweifel an den Ertragsaussichten der Branche geweckt haben.

Konjunkturseitig stehen Daten zur Industrieproduktion für Oktober an. Ökonomen erwarten hier einen Anstieg um 0,2 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Veröffentlicht werden auch Oktober-Daten zur Kapazitätsauslastung. Prognostiziert wird hier ein Wert von 78,2 Prozent nach 78,1 Prozent im September.

Nvidia knicken vorbörslich um 16,2 Prozent ein. Die Zahlen für das dritte Quartal hatten die Markterwartungen verfehlt. Zum Entsetzen der Anleger hat der Konzern zudem für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang um 7 Prozent in Aussicht gestellt. Das wäre der erste Umsatzrückgang seit mehr als fünf Jahren. Im Sog von Nvidia geben AMD um 5 Prozent nach. Intel ermäßigen sich um 0,6 Prozent.

Zahlen für das vierte Geschäftsquartal hat Applied Materials vorgelegt. Der Chip-Anlagenhersteller konnte damit den Markt aber nicht überzeugen und sprach von einer Abschwächung in der Branche. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, gab im nachbörslichen Handel aber 7,8 Prozent nach.

Die Drittquartalszahlen von Nordstrom sind gemischt ausgefallen. Belastet wurde der Einzelhändler von einem Einmaleffekt, nachdem Inhaber von Kreditkarten mit zu hohen Zinsen belastet worden waren. Auch diese Aktie wird noch nicht gehandelt, reduzierte sich im nachbörslichen Geschäft aber um 9,3 Prozent.

Pacific Gas & Electric springen um 31 Prozent nach oben, nachdem sie am Donnerstag um 31 Prozent eingebrochen waren. Staatliche Behörden wollen den Versorger offenbar finanziell unterstützen und nicht in den Konkurs schicken. Derzeit laufen gegen das Unternehmen Ermittlungen im Zusammenhang mit den Waldbränden in Kalifornien.

Sonos steigen um 19,6 Prozent. Der Hersteller von Audio- und Unterhaltungselektronik hatte für das vierte Quartal Rekordumsätze und einen starken Start eines neuen Produktes vermeldet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2018 06:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.