Nürnberg (ots) - Der IT-Chef und Generalbevollmächtigter der Bundesagentur für Arbeit Dr. Markus Schmitz wurde gestern abend in München mit dem Titel "CIO des Jahres" in der Kategorie Public Sector ausgezeichnet. Er belegte den ersten Platz des Wettbewerbs. Besonders überzeugt haben die Jury der strategische Gesamtblick, das neue Selbsterkundungstool für Studium und Berufsausbildung und die kundenorientierten Online-Anträge für Arbeitslosen- und Kindergeld. Die agile Arbeitsweise der BA-IT- trägt nach Ansicht der Jury dazu bei, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bei neuen IT-Entwicklungen immer im Vordergrund stehen.



Schmitz, der seit 2016 als Generalbevollmächtigter auch Chief Information Officer (kurz: CIO) der BA ist, hat in den letzten zwei Jahren die strategische Neuausrichtung der IT und die Digitali-sierung der BA entscheidend vorangetrieben. "Dieser Preis ist eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit in der IT. Letztlich gebührt die Auszeichnung meinem gesamten Führungsteam und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer IT, die sich täglich für den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb unserer digitalen Angebote ins Zeug legen. Wir haben in den letzten zwei Jahren vieles für unsere Kundinnen und Kunden erreicht. Die Auszeichnung ist Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen", so Schmitz.



Vorstandsvorsitzender Detlef Scheele freute sich mit seinem CIO: "Dass wir als öffentlicher Dienstleister und Herr Dr. Schmitz in Person eine solche Auszeichnung erhalten, ist eine bemerkenswerte Leistung. Digitalisierung bedeutet auch für uns Veränderung. Berufsbiographien wandeln sich und die Menschen erwarten von uns zeitgemäße Angebote, gerade online. Da tut es gut zu sehen, dass wir auf die richtigen Themen setzen und unsere Arbeit auch im Vergleich mit anderen Anerkennung findet."



Die von der Computerwoche und CIO-Magazin verliehene Auszeichnung gilt als die höchste IT-Auszeichnung in Deutschland und wird seit 2003 verliehen.



Informationen zum Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit finden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.media



Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter www.twitter.com/bundesagentur



OTS: Bundesagentur für Arbeit (BA) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6776 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6776.rss2



Pressekontakt: Bundesagentur für Arbeit Presseteam Regensburger Strasse 104 D-90478 Nürnberg E-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.de Tel.: 0911/179-2218 Fax: 0911/179-1487