Düsseldorf (ots) - Es ist wieder soweit: Vom 19. bis zum 24. November feiert real die Black Week und wird zum legalsten Schwarzmarkt Deutschlands. Kunden können sich sowohl in den Märkten wie auch auf real.de auf unglaubliche Angebote freuen. Auf dem Online-Marktplatz real.de gilt die Aktion sogar noch einen Tag länger und endet erst am Sonntag, dem 25. November. Die Artikel lassen sich ganz bequem nach Hause oder versandkostenfrei in einen nahegelegenen real Markt liefern. So können die Weihnachtseinkäufe rechtzeitig, günstig und absolut stressfrei erledigt werden.



Ob online oder stationär: real bietet die ganze Woche über fantastische Angebote und Highlights. Technikfans kommen mit Fernsehern, Smartphones und Spielekonsolen zu unschlagbaren Preisen auf ihre Kosten. Für Sportfans gibt es Fahrräder, Heimtrainer und E-Scooter. Aber auch Haushaltsgeräte und Spielwaren sind im Angebot. So findet bereits einen Monat vor Weihnachten wirklich jeder bei real die passenden Geschenke.



Und auch wer jetzt schon für das große Festmahl an Weihnachten einkaufen will, sollte zuschlagen. Denn bereits jetzt sind auch viele Lebensmittel im Preis gesenkt. Wer selber keine Möglichkeit hat, im Markt für das Weihnachtsessen einzukaufen, nutzt einfach unter www.real.de/lebensmittelshop den Lebensmittel-Liefer- bzw. Abholservice von real.



