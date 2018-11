SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung von etwa 5,3 Mio. EUR zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung von etwa 5,3 Mio. EUR zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH 16.11.2018 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 SLEEPZ AG beschließt Sachkapitalerhöhung von etwa 5,3 Mio. EUR zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH Berlin, 16.11.2018 - Der Vorstand der SLEEPZ AG ("SLEEPZ" - ISIN DE000A2E3772) hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 12.443.554,00 EUR um 5.329.596,00 EUR auf 17.773.150,00 EUR durch Ausgabe von 5.329.596 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft liegt bereits vor. SLEEPZ setzt damit ihre bereits bekannt gegebene Absicht um, den Berliner Online-Händler URBANARA GmbH vollständig übernehmen zu wollen (siehe Ad hoc Mitteilung vom 24. August 2018). Vor dem Hintergrund einer zwischenzeitlich noch stattgefundenen Finanzierungsrunde bei URBANARA hatte sich zuvor noch die Anzahl der einzubringenden Geschäftsanteile und somit auch die der neu auszugebenden SLEEPZ-Aktien leicht verändert. Das finale Austauschverhältnis zwischen den 319.776 einzubringenden URBANARA-Geschäftsanteilen und den neu auszugebenden 5.329.696 SLEEPZ-Aktien erfolgte auf Basis einer Bewertung für die SLEEPZ-Aktie von 1,20 EUR und wurde in einem Sachwertgutachten bestätigt. Die neuen Aktien sind einer lock-up von 12 Monaten unterworfen. Durch die Übernahme verstärkt sich die SLEEPZ-Gruppe auch um erfahrenes Personal; insbesondere soll der URBANARA Geschäftsführer Christian Salza zeitnah in den Vorstand der SLEEPZ AG berufen werden. Mitteilende Person: Alexander von Tschirnhaus, Vorstand Kontakt: Corinna Riewe, Investor Relations, + 49-30-20305567, cr@sleepz.com 16.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747077 16.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59 AXC0147 2018-11-16/13:00