Augustdorf (ots) - Fast 26000 Kinder und Jugendlichen haben ihre Ferien in diesem Jahr in einer der Unterkünfte von GO Jugendreisen verbracht. Mit dieser stolzen Zahl kann der Anbieter als ein Produkt der VOYAGE Gruppenreisen GmbH auf eine erfolgreiche Saison zurück blicken. Diese fand ihren krönenden Abschluss in der großen Wiedersehensparty am 3. November in Brühl. Unter dem Motto "Summer Never Ends" kamen die jugendlichen Teilnehmer hier noch einmal zusammen, um ausgelassen, aber gut betreut zu feiern und Erlebnisse aus den Ferien Revue passieren zu lassen.



Denn die so genannte SNEP (Summer Never Ends Party) ist Teil des GO Jugendreisen-Gesamtkonzeptes. Das bedeutet, dass Eltern und Teilnehmer nicht nur schon vor der Reise ausführliche Informationen genießen und während des Aufenthalts in einer der vielen Unterkünfte eine professionelle Betreuung bekommen, sondern das Komplett-Angebot auch nach dem Ende der Reise weiter geht.



Denn was gibt es Schöneres, als das Wiedersehen von Freunden und Teamern, die man während seines Urlaubs an Strand, Meer oder Pool kennengelernt hat. Da wird manch sommerliche Erinnerung in der eigentlich schon kühleren Jahreszeit wieder wach und das Partyfeeling aus dem Sommer kommt wieder auf.



Ebenso, wie während der Jugendreise an beliebte Orte in Spanien, Kroatien, Frankreich oder Italien sind die Jugendlichen dabei durch speziell geschulte Teamer gut betreut, sodass auch die Eltern keine Sorgen haben brauchen, wenn ihre Kinder gemeinsam mit anderen ausgelassen feiern. Selbst um die Anreise zur Party-Location brauchte sich niemand Gedanken machen, die Teilnehmer konnten bequem mit den eigens dafür vorgesehenen Shuttle-Bussen zur großen Summer Never Ends Party fahren.



Klar, dass bei einem solchen Saisonabschluss schnell der Wunsch nach mehr aufkommt. Aus diesem Grund können die GO Kinder- und Jugendreisen nicht nur schon jetzt gebucht werden, noch bis zum 6. Dezember gibt es dabei satte Frühbucherrabatte, bei denen bis zu 15 Prozent des Reisepreises gespart werden können. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.go-jugendreisen.de



GO Jugendreisen ist die Produktschiene "Betreutes Jugendreisen" der VOYAGE Reiseorganisation GmbH. VOYAGE ist einer der führenden Jugendreiseveranstalter in Deutschland und hat auf dem Gebiet der Jugendreisen mehr als 30 Jahre Erfahrung.



OTS: VOYAGE Reiseorganisation GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109990 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109990.rss2



Pressekontakt: presse@go-jugendreisen.de; Telefon 05237-89080