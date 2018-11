Düsseldorf (ots) - Ab sofort trägt Klüh Service Management das Siegel "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber". Diese Auszeichnung wurde dem Unternehmen jetzt von dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH verliehen. Unter der wissenschaftlichen Begleitung von Prof. Dr. Werner Sarges, Institutsleiter und Beratender Psychologe am Institut für Management-Diagnostik, Barnitz (bei Hamburg) wurde in einer breit angelegten Untersuchung über einen Zeitraum von drei Jahren ermittelt, welches die Top-Arbeitgeber Deutschlands sind.



"Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" beleuchtete die Reputation der Unternehmen und bewertete die Performance als Arbeitgeber im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Management, Produkte und Services sowie Nachhaltigkeit. Als Quelle für die Datenerhebung dienten 15 Millionen Aussagen im deutschsprachigen Internet. Für die Studie wurden die 5.000 größten deutschen Unternehmen aus 132 Branchen analysiert. Basis der Untersuchung war die Kommunikation über diese Arbeitgeber auf Twitter, Facebook, Online-Medien, Foren, Blogs, Communities und Bewertungsplattformen. Klüh zählt laut Studienergebnis zu den Top Five der Gebäudemanagement-Unternehmen.



Die Top-Platzierung kommt im Management des Düsseldorfer Traditionsunternehmens sehr gut an. Erst vor wenigen Wochen belegte Klüh mit der Sparte Catering bei dem Deutschen Kunden-Award 2018 den zweiten Platz unter allen Anbietern bundesweit. Christian Frank, Geschäftsführer, u. a. verantwortlich für den Bereich Personal: "Wir sind extrem stolz auf die Auszeichnung und versuchen auch in Zukunft, ein attraktiver Arbeitgeber und die beste Wahl für unsere Mitarbeiter zu sein. Dazu gehört, dass wir weiter versuchen werden, die Erwartungen unserer Mitarbeiter zu erfüllen, deren persönliche Entwicklungsansprüche ernst nehmen, ein offenes Ohr für Kritik haben und Eigenständigkeit fördern."



Über Klüh:



Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Gebäudedienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit rund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um (2017).



