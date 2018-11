Zürich (ots) - Handelskonflikte zwischen den USA und China, Schuldenprobleme in Italien sowie stark volatile Aktienkurse sorgen derzeit für Unruhe bei Anlegern. Einen sicheren Hafen für das eigene Kapital mit aktuell sehr guten Wertsteigerungsmöglichkeiten bieten vor allem Investitionen in Edelmetalle. Investmentprofis der Swiss Gold Treuhand AG empfehlen einen Anteil am Gesamtportfolio von 15 bis 20 Prozent.



Goldinvestments gehören zu den klassischen, konservativen Anlageformen. Wertstabilität, exzellente Handelbarkeit und hohe Transparenz im Markt sowie die Befreiung von der Mehrwertsteuer machen Gold quasi zu einer alternativen Währung, die jederzeit in Geld getauscht werden kann. Je nach persönlicher Neigung gibt es zudem verschiedene Formen von Edelmetallinvestments.



Der direkteste Weg ist der Erwerb von physischem Gold. Die Goldmünzen und Goldbarren in Einheiten zwischen einem Gramm und einem Kilogramm können Anleger bis zu einer Summe von 10.000 Euro anonym beim Edelmetallhändler oder online erwerben. Einlagerung und Versicherung der Bestände obliegen beim physischen Erwerb von Edelmetallen dem Käufer.



Deutlich einfacher, in der Regel kostengünstiger und ebenfalls sicher sind Investitionen in Edelmetallkonten. Der Anbieter übernimmt bei diesen Modellen die gesamte Logistik, Einlagerung der Edelmetalle in einem Zollfreilagern sowie die Versicherung und Verwaltung der Bestände. Ein unabhängiger Treuhänder überwacht bei diesen Modellen die korrekte Mittelverwendung und Bestandsverwaltung.



Neben Direktinvestments gibt es aber auch andere Varianten um in Edelmetalle zu investieren. Edelmetallfonds wie der Solid Gold ETF bieten die Möglichkeit börsennotierte und jederzeit handelbare Edelmetallanteile zu erwerben. Bei diesen Investments handelt es sich allerdings nicht um physisches Gold, sondern quasi um "Papiergold", erklärt ein auf die Beratung von Institutionellen Investoren spezialisierter Edelmetallexperte der Swiss Gold Bank SARL, banque métaux précieux.



Swiss Gold Treuhand: Investments in die gesamte Wertschöpfungskette



Einen Schritt früher in der Wertschöpfungskette setzt das "Gold Program" der Swiss Gold Bank an. In der Zentralafrikanischen Republik wird sogenanntes Pulvergold direkt von Minenbetreibern erworben und gemeinsam mit zertifizierten Partnern zu Feingold-Barren mit der weltweit angesehenen "Green Gold Zertifizierung" veredelt. Ähnlich wie bei Fair-Trade-Gold wird von der Förderung, über das Raffinieren, bis hin zum Transport, durchgehend streng auf Nachhaltigkeit und die Einhaltung sämtlicher Gesetze und Standards zum Schutz von Mensch und Umwelt geachtet. Neben dem verminderten Einsatz von Chemikalien, wird auch auf einen möglichst minimierten CO2-Ausstoss Wert gelegt.



"Die Wertschöpfungskette endet aber nicht mit dem Verkauf eines Edelmetalls an den Endkunden", erklärt ein Sprecher der Swiss Gold Bank. "Ein kleiner, aber hochlukrativer Nischenmarkt, den wir für unsere Kunden bedienen, ist die Beleihung von Edelmetallen." Mit dem Gold-Lombardkreditprogramm können Unternehmer und Privatpersonen ihr Gold als Lombardkredit für den Beleihungswert des Edelmetalls verwenden und zusätzliches Anlagekapital bereitstellen, ohne dass vorhandene Goldbestände verkauft werden müssen. Der Beleihungswert liegt bei maximal 80 Prozent, die Verzinsung bei mindestens 1,5 Prozent pro Quartal.



