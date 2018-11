Die Top-Nachrichtenseite der Branche beleuchtet das Gras-Geschäft mit einem Printmagazin aus einer frischen unternehmerischen Perspektive.

Die "PotNetwork News" von PotNetwork Holding (www.potnetwork.com), das führende Organ der Cannabisbranche für Finanz-, Politik- und Branchennachrichten, ist bereit für die Veröffentlichung der ersten Ausgabe ihres brandneuen Printmagazins. Mit dem PotNetwork Magazine erhält das erstklassige PotNetwork-Redaktionsteam die Gelegenheit, eine beispiellose Analyse der bislang unbekannten Geschichten aus der Cannabis-Welt zu geben. Dabei bleibt der unvoreingenommene, knallharte Stil erhalten, der aus PotNetwork.com eine solche Sensation gemacht hat.

Im PotNetwork Magazine soll von Zulieferfirmen bis hin zu Züchtern jeder Bereich der Cannabisbranche beleuchtet werden, der direkt mit der Pflanze in Verbindung steht. Die Zeitschrift soll für Branchenführer sowie für angehende Unternehmer zu einer unverzichtbaren Ressource werden. Das Magazin umfasst detaillierte Analysen von Themen wie Hanfprodukte, Paraphernalia, Investitionen und Finanzen, neuesten Technologien und vieles mehr.

"Es gibt so viele Geschichten, die man im täglichen Alltag nicht mitbekommt", so Kevin Hagen, CEO von PotNetwork Holdings, der Muttergesellschaft von PotNetwork Media Group, Inc. "Mit dem PotNetwork Magazine können wir diese Geschichten erzählen. Ob Vaporizer-Ladenbesitzer oder CEO eines milliardenschweren lizenzierten Produzenten jetzt können wir uns Zeit nehmen, um herauszufinden, wie die Cannabisbranche tickt." Er fügte hinzu: "Für die Muttergesellschaft ist die Herausgabe einer Zeitschrift eine spannende Sache, denn damit werden unsere Position als informationgebende Autorität über die Cannabisbranche und unser Auftrag als Medienunternehmen unterstrichen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns weiterhin auf das rasche Wachstum unseres Produktportfolios für aus Hanf gewonnene CBD-Produkte unseres anderen Tochterunternehmens Diamond CBD, Inc. (www.DiamondCBD.com

Für die erste Ausgabe, die im vierten Quartal 2018 herauskommen soll, hat das PotNetwork Magazine eine ganze Reihe spannender Geschichten vorbereitet. Der Agro-Tech-Sektor soll in einem Artikel über Homegrown-Marihuana genau unter die Lupe genommen werden, in einem weiteren umfassenden Bericht geht es um die neue Allianz zwischen der Getränkeindustrie und Cannabis. Das PotNetwork Magazine plant ferner einige ausführliche Interviews, die sich die Leser nicht entgehen lassen sollten. Dazu gehört der Leitartikel über George Scorsis, dem CEO von Liberty Health Sciences, einem der am schnellsten wachsenden heute auf dem Markt aktiven Unternehmen für medizinischen Cannabis.

"Über PotNetwork News erfahren die Leser von uns, was tagtäglich in der Cannabisbranche los ist", so Brandon A. Dorfman, Chefredakteur von PotNetwork. "Mit dem PotNetwork Magazine können wir unseren Lesern so viel mehr geben, indem wir ihnen nicht nur erzählen, was gerade los ist, sondern auch, was zuvor passiert ist und was in der Zukunft passieren wird. Dies ist wirklich ein spannender Moment, um Teil dieses Geschehens zu sein."

Reichlich Platz für Werbung und eine sehr engagierte Leserschaft aus der gesamten Branche stellen eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen der Branche dar, sich zu vernetzen. Angesichts der weiten Verbreitung auf sämtlichen Branchenebenen vom Produzenten bis zum Konsumenten werden zukünftige Cannabisfirmen aus einem einzigartigen Spektrum schöpfen können, das es nirgendwo sonst gibt. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, wie man diese einzigartige Werbemöglichkeit nutzen kann, schreiben Sie bitte an advertising@potnetwork.com.

Über "PotNetwork"

PotNetwork News ist die Webseite Nummer eins für News und Informationen des Cannabissektors und behandelt das Neueste aus Finanzen, Politik und der Branche. PotNetwork betrachtet den Kern der Cannabisbranche von Außen und berichtet detailliert über alles, angefangen beim vom Cannabis für den Freizeitgebrauch über medizinisch genutztes Marihuana bis hin zur CBD-Branche und mehr. PotNetwork News wird von der PotNetwork Media Group, Inc., einer Tochtergesellschaft von PotNetwork Holdings, Inc., herausgegeben und ist im Netz unter www.potnetwork.com zu finden.

Über PotNetwork Holdings, Inc.

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein an der Börse notiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine wichtigsten Tochtergesellschaften fungiert: PotNetwork Media Group, Inc., der Heruasgeber von PotNetwork News und PotNetwork Magazine und First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc., dem Hersteller von Diamond CBD-Produkten. Besuchen Sie bitte für weitere Informationen die Website des Unternehmens unter www.potnetworkholding.com.

Über Diamond CBD, Inc.

Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinsterCannabidiol-Öle (CBD) widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl natürlicher CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten, die als einige der stärksten gelten. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com

