Der ATX zeigt sich zum Wochenschluss zunächst leicht freundlich, voestalpine ist u.a. unter den Gewinnern. Und: Nachdem der gestrige gabb den Börsenplänen von Startup300 gewidmet war, geht es heute in dieser Tonart weiter. Der gabb wird aus der Wiener Börse verschickt, da Marinomed kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen hatte. Die Börsepläne waren kommuniziert, schön, dass das IPO so schnell startet, die Details gibt es im Infoblock von Christine Petzwinkler. Die Präsentation in der Börse war jedenfalls hochkarätig besetzt: Pascal Schmidt (CFO, war u.a. auch beim Infineon-IPO dabei), Erste Group-Vorstand Peter Bosek für das Emissionshaus, CEO Andreas Grassauer und CSO Eva Prieschl-Grassauer. Mein Spontanfazit: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...