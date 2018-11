Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Einmal mehr senke er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) des Agrarchemie- und Pharmakonzerns, schrieb Analyst Sachin Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ein Ende des Abwärtsstrudels bei den Schätzungen könnte nun eine Analystenveranstaltung am 5. Dezember ausschlaggebend sein. Er hält die Sorgen um den Monsanto-Rechtsstreit für übertrieben und sieht weiter attraktives Aufwärtspotenzial./tih/bek Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-11-16/13:24

ISIN: DE000BAY0017