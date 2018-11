Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet wurde vom internationalen IT-Research- und Beratungsunternehmen ISG (Information Services Group) im "ISG Provider Lens Germany 2018"-Quadrant Report als "Leader Germany 2019" ausgezeichnet. Die Bewertung der Analysten bezieht sich auf den Themenbereich "Cloud Transformation/Operation Services & XaaS" und gilt für die beiden Marktkategorien "Managed Public Cloud Services for Midmarket" und "IaaS - Enterprise Cloud for Midmarket".



Claranet erhält damit in der Neuauflage des Cloud-Anbietervergleichs gleich zweimal die begehrte Auszeichnung und schließt nahtlos an seine Erfolge der vergangenen Jahre an. Mit der aktuellen Positionierung ist Claranet bereits zum siebten Mal in Folge "Leader" in verschiedenen Kategorien des ehemaligen "Experton Cloud Leader Benchmarks", der nach der Übernahme der Experton Group durch ISG in "ISG Provider Lens Quadrant Report" umbenannt wurde. In der Marktkategorie "Managed Public Cloud Services for Midmarket" wird Claranet von den Experten als besonders "innovativer und zukunftsorientierter Player mit hochprofessionellen Public Cloud Services" gewürdigt. In der Kategorie "IaaS - Enterprise Cloud for Midmarket" betont die Studie insbesondere "die hohe Sicherheit des innovativen Claranet Virtual Data Centres/IaaS mit seinen zahlreichen Features und Funktionalitäten".



"Wir freuen uns sehr über die siebte Auszeichnung in Folge als Leader und die starke Bestätigung für unsere Arbeit. Wir haben in den vergangenen Jahren enge Partnerschaften zu den führenden Public Cloud-Anbietern aufgebaut und kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Managed Cloud Services investiert. Diese umfassen den gesamten Cloud Lifecycle, vom Design über die Migration bis zum Betrieb und der Weiterentwicklung der Umgebung. Abhängig von den Anforderungen unserer Kunden können darüber hinaus unterschiedliche Plattformen zu hybriden oder Multicloud-Szenarien verbunden werden. Das ist ein großer Vorteil in einem äußerst wettbewerbsintensiven und dynamischen Umfeld", erklärt Olaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland.



Der aktuelle "ISG Provider Lens Germany 2018"-Quadrant Report gibt einen detaillierten und differenzierten Überblick über den Cloud-Markt in Deutschland und bewertet die als relevant identifizierten Anbieter in zwölf Marktkategorien. In der diesjährigen Studie wurden rund 130 relevante Anbieter untersucht und in den entsprechenden Marktkategorien in Quadranten abgebildet. Basierend auf den zwei Achsen "Portfolioattraktivität" und "Wettbewerbsstärke" erfolgte die Zuordnung der Unternehmen in vier Quadranten: Contender, Market Challenger, Product Challenger und Leader.



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "Magic Quadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europa positioniert. Dies schließt an die Positionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners Magic Quadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünf aufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



