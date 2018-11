Was ist nur mit dem Ölpreis los?

Wichtige Förderländer denken darüber nach, ihre Ölproduktion zu reduzieren. Doch reicht das aus, um den Absturz beim Ölpreis aufzuhalten? Kündigt der Einbruch beim Ölpreis eine Rezession der Weltwirtschaft an?

Nach einem dramatischen Rückgang in den vergangenen Wochen sorgt zu Wochenbeginn die Nachrichtenlage zunächst für eine Erholung beim Ölpreis. Saudi-Arabien will die Ölexporte im Dezember um eine halbe Million Barrel pro Tag gegenüber November reduzieren, um so den Preisrückgang aufzuhalten. Am Rande eines Treffen der sogenannten OPEC-Plus-Gruppe hieß es von Delegierten zudem, dass eine Senkung der täglichen Fördermenge um eine Million Barrel "eine gute Zahl wäre", berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der saudische Öl-Minister Khalid al-Falih sprach davon, dass die Fördermenge im kommenden Jahr um eine Million Barrel pro Tag unter dem Oktober-Niveau liegen müsse, um einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage herbeizuführen.

Die Aussicht auf eine leicht sinkende Ölmenge reicht aus, um den Ölpreis zu Beginn der neuen Wochen deutlich nach oben springen zu lassen. Doch der Einbruch der vergangenen Wochen wird damit kaum korrigiert. Zumal Russland sich deutlich zurückhaltender geäußert hat und bei einer Reduktion der Ölproduktion scheinbar nicht mitziehen will.

Vor Kurzem machten noch Prognosen die Runde, der Ölpreis könnte zum Jahresende bei über 100 Dollar je Barrel stehen. Doch innerhalb von nur vier Wochen ist der Ölpreis um mehr als 20?% eingebrochen und hat damit die gesamten Gewinne seit Jahresbeginn korrigiert. Für den Rückgang beim Ölpreis werden verschiedene Gründe angeführt: US-Präsident Trump hatte die OPEC aufgefordert, ihre Öl-Produktionsmenge zu erhöhen, was diese vorübergehend auch getan hat. Außerdem fielen die in der vergangenen Woche in Kraft getretenen Öl-Sanktionen der USA gegen den Iran nicht so streng aus wie erwartet, weil die USA Ausnahmen für wichtige Abnehmerländer wie China angekündigt haben.

