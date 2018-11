Die Bundesnetzagentur hat die Vergaberegeln für den superschnellen 5G Mobilfunk noch einmal geändert. Die wichtigsten Korrekturen auf einem Blick.

Bis zur letzten Minute war es ein Hauen und Stechen. Die Lobbyisten der Telekom-Konzerne und der Industrieverbände liefen zur Hochform auf, um ihre Positionen bei der Vergabe der superschnellen 5G-Frequenzen noch durchzusetzen. Gleichzeitig übertreffen sich Politiker aller Couleur mit Forderungen, die das Ziel verfolgen, mit höheren Versorgungsauflagen die vielerorts noch klaffenden Funklöcher zu schließen. All die Vorschläge hat die Bundesnetzagentur heute in einen überarbeiteten Entwurf der 5G-Vergaberegeln einfließen lassen, über die der aus Bundes- und Landespolitiker besetzte Beirat der Bundesnetzagentur in der kommenden Woche ein letztes Mal diskutieren soll.Die zum Teil sehr emotionalen Debatten haben Spuren bei der Bundesnetzagentur hinterlassen. Denn in einigen wichtigen Punkten hat die Präsidentenkammer ihre bisherigen Vorschläge noch einmal überarbeitet:

1.) Die Versorgungsauflagen werden verschärft. In jedem Bundesland müssen die Mobilfunknetzbetreiber bis Ende 2022 mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...