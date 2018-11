DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.720,30 -0,52% -0,28% Euro-Stoxx-50 3.179,60 -0,34% -9,26% Stoxx-50 2.916,01 -0,30% -8,24% DAX 11.331,98 -0,19% -12,28% FTSE 7.009,63 -0,40% -8,45% CAC 5.017,94 -0,31% -5,55% Nikkei-225 21.680,34 -0,57% -4,76% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,67 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,32 56,46 +1,5% 0,86 -1,3% Brent/ICE 67,66 66,62 +1,6% 1,04 +7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,72 1.213,34 +0,2% +2,38 -6,7% Silber (Spot) 14,28 14,30 -0,1% -0,01 -15,7% Platin (Spot) 842,25 842,00 +0,0% +0,25 -9,4% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,2% -0,00 -18,2%

Die Ölpreise erholen sich weiter von dem kräftigen Absturz zu Wochenanfang. Stützend wirken Erwartungen von Opec-Förderkürzungen im Dezember.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Freitag mit leichten Abgaben starten. Im Fokus stehen die Aktien von Chip-Herstellern, nachdem die Geschäftszahlen und der Ausblick von Nvidia Zweifel an den Ertragsaussichten der Branche geweckt haben. Konjunkturseitig stehen Daten zur Industrieproduktion für Oktober an. Ökonomen erwarten hier einen Anstieg um 0,2 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Veröffentlicht werden auch Oktober-Daten zur Kapazitätsauslastung. Prognostiziert wird hier ein Wert von 78,2 Prozent nach 78,1 Prozent im September.

Nvidia knicken vorbörslich um 16,2 Prozent ein. Die Zahlen für das dritte Quartal hatten die Markterwartungen verfehlt. Der Konzern hat zudem für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang um 7 Prozent in Aussicht gestellt. Im Sog von Nvidia geben AMD um 5 Prozent nach. Intel ermäßigen sich um 0,6 Prozent. Zahlen für das vierte Geschäftsquartal hat Applied Materials vorgelegt. Der Chip-Anlagenhersteller konnte damit den Markt aber nicht überzeugen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,2% zuvor: 78,1%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Dank günstiger Vorgaben von der Wall Street ist es an den europäischen Aktienmärkten im frühen Handel am Freitag zwar zu Erholungsgewinnen gekommen, seitdem bröckeln die Kurse aber ab. Gebremst wird die Erholung von einem Dämpfer aus der Halbleiterbranche nachdem Nvidia und Applied Materials von trüben Aussichten für die Branche gesprochen hatten. Das schürt Sorgen vor einer neuerlichen vom Technologiesektor ausgehenden Schwäche auch am breiten Markt, wie in jüngster Zeit mehrfach zu beobachten. Im europäischen Halbleitersektor verlieren Infineon 1,7, STMicro 1,3 und Siltronic 5,6 Prozent. Der Kurs des Apple-Zulieferers AMS fällt um gut 3 Prozent. Der Stoxx-Subindex Technologie ist mit eine Minus von 0,6 Prozent das Schlusslicht, gleichauf mit dem Bankenindex. An der Spitze liegt der Subindex Medien mit einem Anstieg um 1,2 Prozent. Er wird getrieben von kräftigen Kursgewinnen von 4,4 Prozent beim Schwergewicht Vivendi. Das französische Unternehmen hat gute Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. In London leiden Bankenwerte erneut unter der Angst vor einem ungeregelten Brexit. In der Breite stützt dagegen unter anderem das schwächere britische Pfund - vor allem die Aktien exportorientierter Unternehmen. Morphosys gewinnen 3,8 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine neue Partnerschaft mitgeteilt hat. Bayer geben um 1,1 Prozent nach. Im Handel wird auf eine neue Klage im Zusammenhang mit Glyphosat verwiesen. In Paris stürzt der Kurs des Stahlunternehmes Vallourec um über 20 Prozent ein. Der Drittquartalsbericht zeugte erneut von hohem Kapitalverzehr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1334 +0,09% 1,1353 1,1309 -5,7% EUR/JPY 128,44 -0,13% 128,55 128,21 -5,1% EUR/CHF 1,1419 +0,11% 1,1420 1,1384 -2,5% EUR/GBP 0,8852 -0,22% 0,8865 0,8872 -0,4% USD/JPY 113,33 -0,23% 113,24 113,37 +0,6% GBP/USD 1,2805 +0,34% 1,2807 1,2747 -5,2% Bitcoin BTC/USD 5.586,64 -0,1% 5.614,19 5.551,46 -59,1%

Das Pfund stabilisiert sich etwas. In einem Radiointerview sagte die britische Premierminister Theresa May, dass das von ihr ausgehandelte Abkommen zum Austritt aus der EU der bestmögliche Kompromiss gewesen sei. Eine drohende Vertauensabstimmung belastet derweil nicht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag ohne klare Richtung in das Wochenende verabschiedet. Erneut stand der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Blick. Die Gewinne überwogen aber etwas, wozu positive US-Vorgaben beigetragen haben dürften. Enttäuschende Zahlen und Ausblicke von Nvidia und Applied Materials dämpften die Stimmung im Technologiesektor. In Tokio verlor der Kurs des Komponentenfertigers Murata 4,5 Prozent und der des Halbleiterkonzerns Tokyo Electron 4,3 Prozent. Spekulationen über bevorstehende schleppende Verkäufe belasteten Nintendo. Die Aktie des Videospiel-Anbieters knickte um 9,1 Prozent ein. In China legten die Indizes leicht zu. Aktien von Vorschulbildungs- und Betreuungseinrichtungen stürzten dagegen auf breiter Front ab. Die Regierung in Peking hatte Börsengänge der Branchenunternehmen untersagt, zudem dürfen bereits gelistete Unternehmen keine Zukäufe durch die Ausgabe von neuen Aktien tätigen. China Maple Leaf und China YuHua, beide Unternehmen betreiben Kindergärten, brachen um 19 bzw. 16 Prozent ein. Die Versicherungsaktien von PICC Group schossen nur gebremst vom Tageslimit an ihrem ersten Handelstag in Schanghai um 44 Prozent in die Höhe. In Hongkong büßte der Wert dagegen 2,3 Prozent ein. In Südkorea sanken im Technologiesektor SK Hynix um 2,4 und Samsung um 0,6 Prozent. Korean Air konnten hingegen von den gesunkenen Ölpreisen profitieren und gewannen 2,6 Prozent. In Taiwan ermäßigten sich Taiwan Semiconductor um 2,2 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien zur Absicherung europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen ziehen zum Wochenschluss deutlicher an. "Risikoanlagen hatten gestern insgesamt wieder einen schlechten Tag", heißt es von den Creditstrategen der Commerzbank. Vor allem britische Namen hätten schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Angesichts der bereits trüben Marktstimmung scheine die Frage, ob das aktuelle Angebot den Appetit des Marktes überstrapaziere, berechtigt. In der kommenden Woche stehe mit Stryker bereits ein weiterer Multimilliarden-Deal an. Vor diesem Hintergrund helfe es nicht, dass Investoren weiterhin Geld aus Credit-Fonds abziehen, so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank weiter in Gruppe 3 der global systemrelevanten Banken

Der Eigenkapitalzuschlag, den die Deutsche Bank für ihren Status als systemisch bedeutende, weltweit tätige Bank vorhalten muss, bleibt unverändert. Nach Mitteilung des Financial Stability Board (FSB) beträgt der Zuschlag wie bisher 2 Prozentpunkte. Das größte deutsche Finanzinstitut befindet sich weiterhin in der Gruppe 3 der global systemrelevanten Banken (G-SIB), zusammen mit Citigroup und HSBC.

Deutsche-Bank-CEO für einheitlichen Bankenmarkt in Europa

Der Vorstandschef der Deutschen Bank hat eine stärkere Integration des europäischen Bankenmarktes und die entsprechenden Rahmenbedingungen gefordert. "Um die Banken zu schaffen, die Europa braucht, müssen wir einen größeren Markt, einen einheitlichen Markt schaffen. Das ist notwendig sowohl für das organische Wachstum als auch die Konsolidierung - beides ist langfristig notwendig", sagte Christian Sewing auf den European Banking Congress in Frankfurt.

Sewing und Zielke sehen zu viele Banken in Europa

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und sein Amtskollege von der Commerzbank, Martin Zielke, sind sich einig: Es gibt zu viele Banken in Deutschland und Europa. "Ja, wir sind 'overbanked'", sagte Sewing bei einer Podiumsdiskussion auf dem European Banking Congress in Frankfurt. Konsolidierung sei notwendig, wenn man sich Europa mit 5.500 Banken oder Deutschland mit 1.600 Banken für 80 Millionen Einwohner anschaue.

Eon baut Onshore-Windpark in Schweden

Der Energieversorger Eon wird gemeinsam mit einem Investor einen der größten Onshore-Windparks Europas bauen. Das 475-Megawatt-Projekt soll in Nysäter in Schweden errichtet werden und 500 Millionen Euro kosten, wie der DAX-Konzern mitteilte. Eon baut den Windpark gemeinsam mit dem Investmentunternehmen Credit Suisse Energy.

Linde erhält Auftrag für größte LNG-Anlage in China

Der Gasekonzern Linde hat in China einen Auftrag zur Lieferung einer mittelgroßen Flüssiggas (LNG)-Anlage erhalten. Auftraggeber ist das chinesische Chemie- und Energieunternehmen Inner Mongolia Huineng Coal Chemical Co Ltd, wie die Linde AG mitteilte. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Fraport-CEO sieht Neuorganisation des Luftraums als unumgänglich

Der Flughafenbetreiber Fraport sieht nach dem Chaos-Sommer erste Anzeichen einer Verbesserung. Die auf dem Luftfahrtgipfel Anfang Oktober vereinbarten Maßnahmen etwa zur Steigerung der Pünktlichkeit würden "zunehmend greifen", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. Dies gelte auch für die Fluggesellschaften. Eine grundsätzliche Neuorganisation des Luftraums sei jedoch unumgänglich.

Aumann wächst schnell mit Elektromobilität

Der Elektromotorenhersteller Aumann hat nach einem hohen Wachstum in den ersten neun Monaten die Jahresziele bestätigt. Der Umsatz sei bis September um mehr als die Hälfte auf 212,0 Millionen Euro gestiegen, vor allem dank des Segments E-Mobility, teilte das Unternehmen mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 57,4 Prozent auf 23,7 Millionen Euro, netto erhöhte sich der Gewinn um knapp 45 Prozent auf 14,7 Millionen Euro oder 0,97 (0,73) Euro je Aktie.

Patrizia verkauft Immobilien mit 479 Wohneinheiten

Die Patrizia Immobilien AG hat eine Wohnanlage in den Niederlanden verkauft. Die Anlage, die insgesamt 479 Wohneinheiten und 245 Parkplätze umfasst, besteht aus Eigentumswohnungen und liegt in der Stadt Zeist, östlich von Utrecht, wie der Immobilienkonzern mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Patrizia begrübdete den Verkauf mit der Strategie, sich auf die attraktivsten niederländischen Städte zu konzentrieren.

ABN Amro will Konzernstruktur vereinfachen

Die niederländische Finanzgruppe ABN Amro Group NV will ihre Konzernstruktur vereinfachen und prüft, ob sie mit der Tochter ABN Amro Bank NV verschmelzen kann. Eine solche Transaktion könne die Verschuldungsquote um 0,2 Prozentpunkte verbessern, teilte das Institut mit. Neben den Anteilseignern müssten aber auch die Regulierer einem solchen Schritt zustimmen. Die Bank sieht sich im Plan, ihre Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen. Zudem sei die Bank gut positioniert, um mehr als die angekündigte Hälfte des nachhaltigen Gewinns als Dividende auszuschütten.

Astrazeneca erleidet Rückschlag bei Medikamentenstudie

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in einer klinischen Studie der Phase 3 mit dem Krebsmittel Imfinzi einen Rückschlag erlitten. Das Mittel habe bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs nicht die erhoffte Wirkung gezeigt, teilte Astrazeneca mit. Im Vergleich zu einer Chemotherapie habe sich die Überlebenschance der Patienten nicht signifikant verbessert. Imfinzi ist schon bei anderen Lungenkrebsarten in mehr als 40 Ländern als Medikament zugelassen.

Axa erwartet bis zu 2 Mrd USD aus Teilverkauf der US-Tochter

Der französische Versicherungskonzern Axa SA rechnet beim angekündigten Verkauf von Aktien seiner US-Tochter Axa Equitable Holdings Inc mit einem Verkaufserlös von bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Neben den 1,2 Milliarden Dollar für 60 Millionen Aktien zu je 20,25 Dollar hätten die Banken auch die Option, weitere Aktien des Unternehmens zu erwerben, teilte Axa mit. Zudem werde die US-Tochter eigene Aktien für 600 Millionen Dollar von der französischen Mutter kaufen.

UBS-Whistleblowerin Gibaud erhält symbolische Entschädigung

Eine frühere Mitarbeiterin der Schweizer Großbank UBS, die die Steuerbetrugsaffäre mit ins Rollen brachte, hat in Frankreich eine symbolische Entschädigung zugesprochen bekommen. Das Pariser Verwaltungsgericht wies den Staat an, Stéphanie Gibaud 3.000 Euro zu zahlen. Dies sei "Ausgleich für die immateriellen Schäden", die sie durch ihre Zusammenarbeit mit den Behörden erlitten habe. Gibaud hatte 3,5 Millionen Euro gefordert.

