Paris (www.aktiencheck.de) - Nun also doch. Obwohl der Ölpreis in jüngster Vergangenheit einen beispiellosen Kursverfall hinnehmen musste, hat die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) lange Zeit die Füße still gehalten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

