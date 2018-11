In Berlin, Frankfurt, Köln und jetzt sogar auf der A40 drohen Fahrverbote für Diesel. Wer dagegen verstößt, muss sich tatsächlich auf Bußgelder einstellen - zumindest dann, wenn so kontrolliert wird wie derzeit bereits in Hamburg.

Die Polizei Hamburg hat im Juni, August und September mehr als 1206 Fahrzeuge im Bereich des sogenannten Diesel-Fahrverbots kontrolliert. Dabei stellte sie 319 Verstöße gegen die Dieseldurchfahrtsbeschränkungen fest. Das zeigen Zahlen der Polizei, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

Die umfangreichsten Großkontrollen gab es demnach im Juni, also kurz nach der Einführung des Fahrverbots. Hier wurden 603 Fahrzeuge kontrolliert und 173 Verstöße festgestellt. Hinzu kommen ...

