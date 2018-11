Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen 16.11.2018 / 14:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hiermit gibt die Knorr-Bremse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3) Veröffentlichungsdatum: 28.11.2018; 7:30 Uhr (MEZ) Deutsch: https://ir.knorr-bremse.com/websites/knorrbremse_ir/German/3000/finanzpublikationen.html Ein Investoren-Call findet am 28.11.2018 um 14:00 Uhr (MEZ). Einwahldaten werden rechtzeitig online gestellt. 16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Str. 80 80809 München Deutschland Telefon: +49 89 3547 0 E-Mail: info@knorr-bremse.com Internet: www.knorr-bremse.com ISIN: DE000KBX1006 WKN: KBX100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747107 16.11.2018 ISIN DE000KBX1006 AXC0175 2018-11-16/14:16