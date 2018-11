Die neue ARD-Mediathek soll Ende November an den Start gehen und mit allen Angeboten unter einem Dach abrufbar sein. Die Zuschauer könnten darin Inhalte aus allen Landesrundfunkanstalten finden, sagte der Intendant des Südwestrundfunks (SWR), Peter Boudgoust, am Freitag in Mainz. "Für jedes dritte Programm gibt es praktisch eine Mediathek in der Mediathek." Er betonte: "Wir arbeiten in der ARD enger zusammen." Die Inhalte seien künftig leichter zu finden. Die Mediathek solle außerdem optisch attraktiver werden und das Portal mit "internationalen Playern" mithalten können. Der Intendant nannte die BBC mit dem I-Player als positives Beispiel./vr/DP/tos

