Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Dialysespezialisten FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 100,80 Euro belassen. Bis 2025 dürfte sich die Anzahl der Diabeteskranken verdoppeln, was an den Märkten unterschätzt werde, schrieb Analyst Asad Farid in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diabetes sei eine der Hauptursachen für Nierenerkrankungen, die bis zu einer Nierentransplantation eine Dialysebehandlung notwendig machten./gl/edh Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-11-16/14:36

ISIN: DE0005785802