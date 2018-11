Velodyne Lidar, Inc. gibt die Beförderung von Rick Tewell zum Chief Operating Officer bekannt. Tewell übernimmt die Leitung der umfassenden Fertigungsstrategien des Unternehmens in dessen Riesenfabrik in San Jose, Kalifornien. Er trat dem Unternehmen im September 2017 als Senior Vice President für automatisierte Fertigung bei und wurde vor seiner Beförderung zum COO zum Chief Advanced Manufacturing Officer befördert. Er bringt hohe Kompetenz in die tägliche Produktion der branchenführenden Lidar-Sensoren-Produktlinie von Velodyne ein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181116005251/de/

Rick Tewell, Chief Operating Officer, Velodyne Lidar, Inc. (Photo: Business Wire)

Laut Marta Hall, Präsidentin und Chief Business Development Officer von Velodyne, hat "Rick Tewell für die Leitung der Bereiche Robotik und fortgeschrittene Technik eingestellt und nach einem Jahr war klar, dass er den Betrieb als COO leiten kann. Velodyne Lidar ist am äußersten Hightech-Rand positioniert und Rick begegnet der Herausforderung mit seinen universellen, vielfältigen Begabungen. In den letzten drei Monaten hat Rick die gesamte Velodyne-Riesenfabrik mit Robotik aufgerüstet und innovative Produktionsverfahren neu gestaltet. Als COO bringt er eine zukunftsorientierte Vision und frische Energie in den Unternehmensbetrieb ein."

"Meine Hauptaufgabe", so Tewell, "besteht darin, einen Entwurf zu nehmen, der dem Kopf eines Genies, David Hall (Gründer und CEO von Velodyne), entsprungen ist und in ein Produkt zu verwandeln, das des Namens Velodyne würdig ist. Ich arbeite mit David und Anand (Gopalan, Chief Technology Officer von Velodyne) zusammen, um diese wunderbaren Entwürfe umzusetzen, die in der Lage sind, die Welt in etwas Herstellbares zu verwandeln und dann die Produktion so zu steigern, dass die Nachfrage befriedigt werden kann. Eine Erfindung von Dave Hall zu nehmen und in ein herstellbares Produkt zu verwandeln bedeutet eine enorme Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit. Ich stehe morgens auf, freue mich auf die Arbeit und denke noch daran, wenn ich zu Bett gehe."

Laut Tewell ist die Aufgabe des Chief Operating Officer bei Velodyne anders als jede andere. Zwischen Entwurf und Herstellung der hochwertigsten Sensoren auf dem Markt steht die ebenso anspruchsvolle Aufgabe, die Maschinen zu erfinden und zu entwickeln, aus denen die Sensoren bestehen.

"Damit unsere Sensoren so weit blicken und unglaublich genaue Daten erstellen können, die autonome Fahrzeuge dann nutzen können, müssen wir unglaublich präzise Verfahren anwenden, die die Nutzung von Robotik und Automatisierung umfassen. Wir müssen daher auch die Maschinen erfinden, mit denen unsere Sensoren gebaut werden." Angesichts der Einzigartigkeit der Velodyne-Produkte von wies Tewell darauf hin, dass er die komplexen Verfahren angehen muss, die angewendet werden, wenn man "etwas wählt, das noch nicht erfunden oder gebaut wurde und davon Zehntausende Hunderttausende Millionen baut. Erst aus einer ganzen Reihe von Erfindungen ging schließlich die Erfindung des Sensors hervor. Es ist also nicht nur die Genialität von Lidar selbst. Es ist die Genialität, zu sagen: "Das muss man erfinden, wenn man den Sensor herstellen will.""

Bevor er zu Velodyne kam, etablierte Tewell eine erfolgreiche Karriere in der Auto-Halbleiter-Branche, inklusive Zwischenstopps bei Fujitsu und NVIDIA. Rick erinnert sich: "Die Vorstellung, dass Autos irgendwann zu Robotern werden, entstand, als Dave Hall an der DARPA Grand Challenge teilnahm. Bei NVIDIA schufen wir die Gehirne, die dann in selbstfahrenden Autos genutzt werden würden." Das Interesse von Tewell an der Entwicklung entscheidender Technologien für autonome Mobilität und seine Erfahrung damit nahmen mit den Jahren zu. Schließlich beschloss Tewell, zu Velodyne zu gehen mit der klaren Einsicht, dass er sich "in ein Unternehmen einfügen würde, dass zu einem der Hauptunternehmen oder gar dem Hauptunternehmen in der Branche für selbstfahrende Autos werden würde."

Tewell erkennt die grundlegende Rolle, die die Velodyne-Produkte für die Ermöglichung sicherer Mobilität in großem Maßstab haben. "Wir arbeiten schwer daran, die nächste Nachfragewelle nach Sensoren zu befriedigen, die in autonomen Fahrzeugen eingebaut werden. Durch die Skalierung werden die Kosten so gesenkt, dass der Preis für alle Kunden attraktiv ist. Bei der Qualität werden wir jedoch nie Kompromisse eingehen. Aus operativer Sicht ist es von entscheidender Bedeutung, dass unser Produkt letztendlich Einfluss auf jemandes Leben haben wird. Diese Erkenntnis muss jeden Aspekt unserer Tätigkeiten durchdringen. Dies ist keine Technologie, die in einem Kasten bleiben wird. Wenn Sie einen Sensor in ein Auto einbauen, vertraut die Person in dem Auto darauf, dass die Technologie für ihre Sicherheit sorgt."

Über Velodyne Lidar

Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Technologieunternehmen ist weltweit für seine Echtzeit-3D-Lidar-Computing- und Software-Plattformen bekannt. Das Unternehmen entwickelte sich weiter, nachdem sein Gründer David Hall 2005 den HDL-64 Solid-State Hybrid-Lidar-Sensor erfunden hatte. Seitdem konnte sich Velodyne Lidar, Inc. als unübertroffener Marktführer bei Systemen für 3D-Sicht in Echtzeit etablieren, die für verschiedenste kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden: von autonomen Fahrzeugen über Fahrzeugsicherheitssysteme, mobiles Mapping und Luftbildvermessung bis hin zu Sicherheit. Die Produkte des Unternehmens reichen von der leistungsstarken Surround-Optik Ultra-Puck VLP-32 über den klassischen HDL-32/64, den kostengünstigen VLP-16 und den neuen VLS-128 bis hin zum bald erscheinenden verborgenen Velarray. Die umfassende Wahrnehmungssoftwarereihe und damit zusammenhängende Algorithmen von Velodyne bilden das Fundament für seine bildverarbeitenden Systeme. Velodyne unterstützt Kunden aus Niederlassungen in San Jose, Detroit, Frankfurt und Peking. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.velodynelidar.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181116005251/de/

Contacts:

David Cumpston

Landis Communications für Velodyne Lidar, Inc.

+1 (415) 359-2316

velodyne@landispr.com