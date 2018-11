Otto druckt im November zum letzten Mal seinen Hauptkatalog. Das Ende eines Zeugen des Wirtschaftswunders naht endgültig - kein Grund traurig zu sein, wie die aktuelle Ausgabe belegt.

Dass er eingerollt im Schlitz des Briefkastens klemmt, spricht schon Bände. Mit dem Otto-Katalog in seiner Blüte hätte das nicht geklappt. Der war schwer wie ein Backstein, dick wie Vorhänge, die auf den Seiten für Heimtextilien feilgeboten wurden - auch die sind heute statt mit Goldkante eher aus pflegeleichter Microfaser.

Der Otto-Katalog. 1950 zeigte er auf 14 handgebundenen Seiten 28 Paar Schuhe. In der Ausgabe 2018 versammelt sich auf 740 Seiten dünnsten Papiers die gefühlt vollständige Warenwelt einer Großstadt. "Mode, Wohnen & Technik" ist der Untertitel eines Covers, dessen Fotomotiv jugendlich gebliebene weltoffene Dynamik versprüht. Nun wird letztmalig der Hauptkatalog gedruckt, der als Ausgabe Frühjahr/Sommer 2019 im Dezember versendet wird.

Dabei standen die Versandhäuser einst prächtig da, waren bundesweit bekannt. Und heute? Quelle - der einstige Wettbewerber ist nach einer wenig rühmlichen Episode als Teil von Arcandor heute Tochter der Otto Group. Neckermann - ähnliches Schicksal, das ebenfalls in den Armen der Otto Group endete. Die Universalisten des Konsums haben ausgedient. Die kommerziellen Zeitzeugen des erblühenden Deutschland sind abgelöst. Ihr Verschwinden kündet quasi lautlos von der nächsten großen Entwicklung, die den papiernen Warenhäusern den Garaus machte: Das Internet.

Mitnichten verschwindet Otto. Das Versandhaus geht mit der Zeit, behauptet sich erfolgreich im Wettbewerb mit den scheinbar unbezwingbaren Größen der Branche, Amazon, Alibaba oder JD.com.

Wohl aber verschwindet ein weiteres Symbol des Wirtschaftswunders wie einst der Käfer von den Straßen. Der prallgefüllte Bote eines Volkes im Wohlstand, das sich etwas gönnen wollte oder aus Bequemlichkeit das Blättern dem Stadtbummel vorzog. Eine Funktion, die die raschelnde Warenschau weitgehend abgegeben hat an die Kunden am Laptop oder Smartphone. Das Ausfüllen des Bestellzettels, der noch per Post versandt wurde, wich dem 1-Click-Shopping der Internethändler. Ein Kulturwandel, ...

