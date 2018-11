Neue Satellitenkonstellation in erdnaher Umlaufbahn stellt das erste Backbone im Weltraum bereit, das speziell auf das globale Geschäft ausgerichtet ist

LeoSat Highlights:

Einzigartiges weltweites Datennetzwerk mit Inter-Satellite Links (Verbindungen zwischen Satelliten) zur Bereitstellung eines MPLS-Netzwerks im Weltraum

Glasfaser-Backbone im Weltraum 1,5-mal schneller als terrestrische Glasfaser

Extrem niedrige Latenz und hochsicheres Netzwerk

Kombination der Geschwindigkeit von Glasfasern mit der Reichweite von Satelliten

LeoSat Enterprises, ein dynamisches junges Unternehmen, das ein einzigartiges neues Datennetzwerk bestehend aus einer Konstellation von bis zu 108 Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn errichtet, hat von der U.S. Federal Communications Commission (FCC) die Genehmigung erhalten, Dienste im NGSO (Non-Geostationary Satellite Orbit; dt.: nicht-geostationäre Satelliten) in den Vereinigten Staaten anzubieten.

Mit der steigenden Nachfrage nach geschäftlicher Konnektivität, um große Datenmengen schnell und sicher um die Welt transportieren zu können, kann die dazu vorgesehene Infrastruktur nicht Schritt halten. Die bestehenden Netzwerke übertragen weltweit bereits Daten von mehr als einem Zettabyte, ein Volumen, das exponentiell noch wachsen wird.

Mit der Genehmigung der FCC für den Marktzugang kann LeoSat der derzeit unerfüllten Nachfrage nach hochsicheren Datenübertragungen mit hoher Bandbreite und niedriger Latenzzeit von großen kommerziellen und staatlichen Kunden in den Vereinigten Staaten nachkommen. Als Backbone im Weltraum für das weltweite Geschäfte konzipiert, wird das Datennetz von LeoSat Bereichen wie der Kommunikation zwischen Unternehmen, Telekommunikation, Öl und Gas und maritimen Dienstleistungen neue Möglichkeiten eröffnen, indem es an jedem Ort der Welt in Hochgeschwindigkeit bei unübertroffener Sicherheit Daten (mehr als 1 Gbit/s) zwischen den Standorten überträgt. Während der Schwerpunkt von LeoSat auf der Lösung wesentlicher Herausforderungen der geschäftlichen Kommunikation liegt, ist durch das einzigartige Design der LeoSat-Konstellation zudem die entsprechende Kapazität vorhanden, um Verbindungsdienste auf ganz neuer Ebene für das Internet- und Mobilfunk-Backhaul zur Versorgung entlegener und unterversorgter Gemeinden zu ermöglichen.

Mit optischen Intersatellitenverbindungen und Verarbeitung an Bord bietet das LeoSat-System zahlreiche Vorteile in Bezug auf hohen Durchsatz, niedrige Latenz und eine flächendeckende weltweite Abdeckung. Dazu kommt noch, dass es in polaren Umlaufbahnen in einer Höhe arbeitet, die fünfmal näher an der Erde liegt als die von Satelliten in der mittlerer Erdumlaufbahn und 25 mal näher als die von Satelliten in geostationärer Umlaufbahn ("GSO"). Dadurch kann LeoSat auf Unternehmen abgestimmte, hochsichere Datenübertragungen von bis zu 1,2 Gbit/s pro Link mit Vollduplex (bzw. bei Bedarf 5,2 Gbit/s) sowie einer niedrigen Latenzzeit von weniger als 20 ms anbieten. Die Hochleistungssatelliten (High-Throughput Satellites) werden ein Mesh-Netzwerk bilden, das über Laserlinks zwischen den Satelliten verknüpft ist und so ein Glasfaser-Backbone schaffen, das etwa 1,5-mal schneller ist als terrestrische Glasfasernetze.

Für gewerbliche und staatliche Kunden erfüllt das LeoSat-System dank seiner Hauptattribute einen kritischen Kommunikationsbedarf. So erhalten beispielsweise Banken, Behörden oder Forschungszentren hochsichere Netzwerkverbindungen zu ihren weltweiten Niederlassungen und für die Öl-, Gas- und Bergbauförderung wird deutlich mehr Bandbreite als derzeit möglich verfügbar sein. Weitere Vorteile sind eine nahtlose Konnektivität für das Schiffs- und Flottenmanagement sowie primäre 4G- und 5G-Satelliten-Backhaul-Verbindungen für Mobilfunkbetreiber.

Mark Rigolle, CEO von LeoSat, sagte: "Die Genehmigung durch die U.S. Federal Communications Commission eine der weltweit anspruchsvollsten Aufsichtsbehörden für Radiofrequenzen ist ein wichtiger Meilenstein für LeoSat und würdigt, dass wir eine einzigartige Lösung für hochsichere, für Unternehmen geeignete Hochgeschwindigkeitsverbindungen haben. Ich freue mich, dass LeoSat damit einen wichtigen Schritt vorangebracht wurde und wir weiterhin ausgezeichnete Fortschritte bei der Bereitstellung des weltweit ersten Backbone im Weltraum für die Wirtschaft machen, während wir neue Märkte für Datennetzwerke, Telekommunikation sowie die Kommunikation von Unternehmen und Behörden rund um den Globus erschließen."

LeoSat wurde in Bezug auf die Genehmigung zur Marktzulassung von LeoSat in den USA bei der U.S. Federal Communications Commission durch Wilkinson, Barker und Knauer vertreten.

Über LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises wurde gegründet, um die modernsten Entwicklungen im Bereich der Satellitenkommunikationstechnologien zu fördern, um eine neue Anordnung mit Satelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn zu entwickeln und zu lancieren, die den weltweit ersten verfügbaren, extrem schnellen und sicheren Geschäftsdatendienst bereitstellen wird.

Mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Anordnung ist LeoSat das erste Unternehmen, das alle Hochdurchsatz-Satelliten (HTS) in der Anordnung durch Laserstrahlen miteinander verbindet, wodurch ein optisches Rückgrat im Raum geschaffen wird, das ca. 1,5 Mal schneller als Glasfaser ist und wobei keine Erdberührungspunkte notwendig sind. Diese Reihe einzigartiger Merkmale ermöglicht LeoSat, eine sofortige Infrastruktur überall auf der Welt bereitzustellen, die schnell, sicher und zuverlässig ist.

LeoSat mit Sitz in Washington DC arbeitet derzeit gemeinsam mit Thales Alenia Space an einer im Ka-Band arbeitenden Kommunikationssatellitenkonstellation in erdnaher Umlaufbahn. Sobald die Konstellation in Betrieb ist, wird sie schnelle, latenzarme und hochsichere Kommunikation und Bandbreite für den Geschäftsbetrieb in Unternehmens-, Telekommunikations-, Energie-, Seeverkehrs- und internationalen Geschäftsmärkten und Behörden bieten. Der Start der Konstellation wird für 2020 erwartet. www.leosat.com

