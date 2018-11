WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen beschleunigt den Wandel zum Anbieter von Elektrowagen. In den kommenden fünf Jahren will der Konzern knapp 44 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren investieren, wie VW im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mittelte. Zudem sollen sich alle Marken auf eine weitere Ergebnisverbesserung konzentrieren, kündigte VW-CEO Herbert Diess an.

Bisher hatte VW die Investitionen in Zukunftsthemen für den Planungshorizont 2018 bis 2022 mit 34 Milliarden Euro angegeben. Mit der Entscheidung vom Freitag erhöht der DAX-Konzern die Mittel für diese Bereiche also kräftig. Insgesamt entsprechen die nun vom Kontrollgremium abgesegneten Investitionen bis 2023 rund einem Drittel der Gesamtausgaben der Wolfsburger von 2019 bis 2023.

Mit dem verstärkten Schwenk in Richtung Elektromobilität reagiert VW auf die langsam, in einigen Jahren aber wohl zügig steigende Nachfrage nach Stromern. Zudem will der Konzern dem Elektropionier Tesla Einhalt gebieten. Der US-Konzern drängt mit seinem Modell 3 in den Massenmarkt, in dem VW als Volumenhersteller seine Marktanteile verteidigen will.

