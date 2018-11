Berlin (ots) - TERMINERINNERUNG



die Zahl der Übernahmen von Gesundheitseinrichtungen durch Private-Equity-Gesellschaften steigt seit Jahren und beschäftigt mittlerweile auch den Gesetzgeber. Sowohl im ambulanten, wie auch im stationären Bereich nimmt die Kommerzialisierung zu. Das bleibt nicht ohne Folgen für Patienten und Beschäftigte.



Die Ärzteschaft warnt lange davor, dass Konzerninteressen und Renditestreben niemals über das Patientenwohl gestellt werden dürfen. In einer Reihe des Deutschen Ärzteblatts wurde das Thema Ökonomisierung in diversen Veröffentlichungen aufgegriffen. Daraufhin haben Ärztinnen und Ärzte in zahlreichen Zuschriften über den täglichen Ökonomisierungsdruck in Klinik und Praxis berichtet. Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf die Patientenversorgung in Klinik und Praxis, wieviel "Markt" verträgt ein gutes Gesundheitswesen und welche Maßnahmen sind notwendig, um ungezügeltem Wettbewerb entgegenzuwirken? Diese und weitere Fragen diskutiert die Bundesärztekammer auf ihrer Veranstaltung "Patientenversorgung unter Druck" mit Vertretern aus Klinik und Praxis sowie aus Wissenschaft, Wirtschaft und Selbstverwaltung.



am: Samstag, 17. November 2018 um: 10.00 bis 16.15 Uhr Ort: H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz Karl-Liebknecht-Str. 32 10178 Berlin



