BERLIN (Dow Jones)--Die Länder haben nach einer Aufstellung des Bundesfinanzministeriums im bisherigen Jahresverlauf einen hohen Haushaltsüberschuss verzeichnet und befinden sich damit in einer deutlich günstigeren Entwicklung als im Vorjahr. "Die Ländergesamtheit erzielte bis Ende September einen Haushaltsüberschuss von 19,6 Milliarden Euro und verbesserte damit die Haushaltssituation um rund 6,9 Milliarden Euro gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum", erklärte das Ministerium in der Aufstellung auf seiner Internetseite.

Damit stelle sich die Entwicklung der Länderhaushalte auch Ende September "weiterhin deutlich günstiger" dar als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das Ministerium hob hervor, für das Gesamtjahr 2018 gingen die Planungen der Länder insgesamt demgegenüber von einem Finanzierungsdefizit von 3,6 Milliarden Euro aus.

Die Steuereinnahmen der Länder stiegen der Aufstellung zufolge in den ersten neun Monaten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 219,9 Milliarden Euro an, während die Zinsausgaben um 8,6 Prozent auf 9,1 Milliarden sanken. Insgesamt lagen die Einnahmen der Länder mit 285,8 Milliarden Euro um 4,7 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, während die Ausgaben nur um 2,3 Prozent auf 266,2 Milliarden Euro stiegen.

Der Bund verbuchte im selben Zeitraum Einnahmen von 253,4 Milliarden und Ausgaben von 247,3 Milliarden Euro, wie das Finanzministerium bereits Ende Oktober in seinem jüngsten Monatsbericht bekanntgab. "Im Zeitraum Januar bis September 2018 wies der Bundeshaushalt einen Finanzierungsüberschuss von 6,1 Milliarden Euro auf", hieß es darin. Einnahmen und Ausgaben sowie Kapitalmarktsaldo unterlägen im Laufe des Haushaltsjahres aber starken Schwankungen, sodass sich aus den Zahlen "nicht der Finanzierungssaldo am Jahresende errechnen" lasse, so das Ministerium.

