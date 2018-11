WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen erwägt den Einstieg in eine Fertigung von Batteriezellen. "Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Beteiligung an einer Batteriefertigung zu prüfen", sagte VW-Chef Herbert Diess. Alleine für den gesamten Konzern seien für die Elektrowagen bis 2023 jährlich knapp 150 Gigawattstunden notwendig. "Aktuell gibt es in Europa erst Kapazitäten für 20 Gigawattstunden", so der Manager im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung.

Bis 2025 wollen die Wolfsburger etwa 50 neue rein batteriegetriebene Fahrzeuge auf den Markt bringen. Der E-Autoabsatz soll dann bei rund 3 Millionen liegen - knapp ein Drittel des heutigen Konzernabsatzes. Um die Gefahr von Lieferproblemen so gering wie möglich zu halten und ausreichend Zellen zur Verfügung zu haben, könnte sich VW zweigleisig aufstellen. Mit den asiatischen Konzernen SK Innovation, LG Chem, Samsung und CATL wurden bereits umfangreiche Zuliefererverträge für Batteriezellen vereinbart.

November 16, 2018 08:51 ET (13:51 GMT)

