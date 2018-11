Durch die Kombination von integrierter Risikomanagementsoftware (IRM) mit Sicherheitsbewusstsein und -training gehen zwei führende Größen der Branche gemeinsam den Faktor Mensch im Bereich digitale Risiken an.



Chicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, eine anerkannte führende Größe im Bereich integrierte Risikomanagementösungen (IRM) und das InfoSec Institute, der führende Anbieter von Schulungen im Bereich IT-Sicherheit und Sicherheitsbewusstseinslösungen für Mitarbeiter, haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen die Trainingsplattform SecurityIQ des InfoSec Institute mit der SAI360-Software für einen modernen Ansatz zum Aufspüren und Senken digitaler Risiken von SAI Global verbunden wird.



Digitale Risiken stellen eine verruchte und gefährliche Bedrohung für den Ruf von Marken und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen dar. Da E-Mails den Ursprung von 91 % der weltweiten Cyber-Angriffe[1] darstellen, muss ein nachhaltiges Programm für IT-Sicherheit und Datenschutzrisikomangement Mitarbeitern und Drittanbietern die Möglichkeit bieten, Sicherheitsrisiken und Phishing-Angriffe zu identifizieren, zu vermeiden und zu melden.



Laut einem aktuellen Bericht von Forrester[2] kann "menschliches Versagen auch die ausgefeiltesten technischen Sicherheitskontrollen zunichte machen. Die inhärente Anfälligkeit der eigenen Mitarbeiter kann jedoch reduziert werden und die Mitarbeitern können sogar zu einer starken Bereicherung für die Sicherheit werden." Der Bericht führt weiterhin aus, dass "es das Ziel von Sicherheitsschulungen ist, das gewünschte Verhalten zum Datenschutz in das Muskelgedächtnis des Unternehmens einzubrennen, sodass dieses durch die Mitarbeiter auf konsistente und verlässliche Weise durchgeführt wird."



Durch die Partnerschaft von SAI Global mit dem InfoSec Institute können unternehmen auf eine kombinierte Bibliothek von mehr als 2.000 Phishingsimulationen und mehr als 800 interaktiven Online- und Offline-Lernerfahrungen zugreifen. Durch Phishingsimulationen haben Mitarbeiter die Möglichkeit, dem Risiko in einem sicheren Rahmen zu begegnen, während positives Verhalten und Gewohnheiten in Bezug auf Sicherheit durch eine begleitende Schulung des Sicherheitsbewusstseins und durch Schulungsinhalte verstärkt wird. Durch die Integration in die SAI360-Digital-Risk-Software werden Unternehmen dabei unterstützt, für Risiken und Phishing anfällig Personen mit Hilfe von marktführenden Risk-Intelligence-Fähigkeiten zu identifizieren, schnell zusätzliche Schulungsmaßnahmen zu ergreifen und Richtlinien zu erlassen und die Sicherheitskultur zu gewährleisten.



"Das Zusammenbringen eines integrierten Risikomanagementansatzes mit Sicherheitsschulungen verbindet die Unvorhersehbarkeit von Risiken mit der Fähigkeit, diese zuversichtlich anzugehen", sagte Peter Granat, CEO von SAI Global. "Die Verbindung einer unvergleichbaren Bibliothek an Sicherheitsschulungen, effektiver Phishingsimulationen und einer Vertragsverwaltungssoftware ermöglicht es Unternehmen, eine starke Ethik- und Compliance-Kultur einzuführen, bei der es sich um die Basis eines widerstandsfähigen Risikomanagementprogramms handelt. Wir freuen uns über diese neue Zusammenarbeit mit dem InfoSec Institute, durch die wir den Wert, den wir unseren Kunden mit SAI360, der marktführenden Software für integriertes Risikomanagement und Schulungen im Bereich Ethik und Compliance, bieten, bereichern können.



"Indem ein Unternehmen seinen Mitarbeitern das Know-how und das Selbstvertrauen zum Erkennen und Melden verdächtiger E-Mails und sonstiger sicherheitsrelevanter Aktivitäten bietet, sorgt es für eine deutliche Steigerung seiner Fähigkeit, digitale Risiken zu minimieren", sagte Jack Koziol, CEO des InfoSec Institute. "Mit unserer Zusammenarbeit mit SAI Global und die Integration unserer Sicherheitslösungen freuen wir uns, Kunden bei der Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Phishing und sonstige Cyber-Angriffe zu unterstützen."



1 Quelle:Get One Step Ahead of Email Threats, FireEye, Januar-Juni 2018 2 Quelle: Harden Your Human Firewall, Forrester Research, Inc., 02. Februar 2018.



Informationen zu SAI Global



SAI Global unterstützt Unternehmen bei der proaktiven Risikoverwaltung,um Vertrauen zu schaffen und Business Excellence, Wachstum und Nachhaltigkeit zu erzielen. Unsere integrierten Risikomanagementlösungen sind eine Kombination aus führenden Fähigkeiten, Dienstleistungen und Beratungsangeboten, die in Bezug auf den gesamten Risikozeitraum angewandt werden, wodurch es Unternehmen ermöglicht wird, sich auf andere Punkte zu konzentrieren. Zusammengefasst bieten diese Werkzeuge und dieses Know-how Kunden die Möglichkeit, eine integrierte Risikowahrnehmung zu entwickeln. Fordern Sie eine Demo-Version an, um unsere Tools selbst auszuprobieren.



Mit unseren Standorten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und im Pazifikraum verfügen wir über eine globale Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter www.saiglobal.com.



Informationen zum InfoSec Institute



Das InfoSec Institute (https://www.infosecinstitute.com/) schützt Unternehmen und deren Mitarbeiter mit ausgezeichneten Sicherheits- und Datenschutzschulungen vor Sicherheitsrisiken. Jeder ist für das Anerkennen von Cybersicherheit verantwortlich und wir bieten Kompetenzentwicklung und Zertifizierungstraining für IT- und Sicherheitsexperten, während wir die Fähigkeiten der gesamten Belegschaft durch Bewusstseinsschulungen und Phishingsimulationen ausbauen. Zusätzlich zur Anerkennung als Gartner Peer Insights Customers' Choice (https://www.gartner.com/reviews/market/security-aw areness-computer-based-training/vendor/infosec-institute) für computergestützte Schulungen für Sicherheitsbewusstsein, ist das InfoSec Institute außerdem eine "Top 20 IT Training Company" in der Schulungsbranche sowie Gewinner der Gold-Auszeichnung des Security Training & Education Program der Info Security Products Guide's Global Excellence Awards.



Haftungsausschluss von Gartner



Die Auszeichnungen von Gartner Peer Insights Customers' Choice werden auf Grundlage des subjektiven Empfindens einzelner Endkunden, basierend auf deren Erfahrungen, der Anzahl der veröffentlichten Rezensionen auf Gartner Peer Insights und der Gesamtbewertung für einen bestimmten Anbieter am Markt vergeben, wie im Folgenden weiter beschrieben wird und sind unter keinen Umständen als Ansichten von Gartner oder deren Tochtergesellschaften zu verstehen.



