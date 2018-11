=== M O N T A G, 19. November 2018 *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 09:15 DE/Handelsblatt, Jahrestagung "European Banking Regulation" (bis 21.11.), u.a. Teilnahme von SSM-Chefin Nouy (10:15) und EZB-Generaldirektor Ibel (14:30), Frankfurt *** 09:30 EU/Treffen der Eurogruppe, 17:00 PK, Brüssel *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September 10:00 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q, Berlin 10:30 DE/Bundesbank-Vorstand Wuermeling, Rede beim UBS Investment Kompass zum Thema: "Brexit - Auswirkungen für Europa als Finanzzentrum", Frankfurt 10:30 DE/VdTÜV und Bitkom, Vorstellung der Studie "Weiterbildung 4.0", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November 12:00 DE/Bundestag, Öffentliche Anhörung im Finanzausschuss zu Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus, Berlin *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz für Analysten 14:00 DE/DIW, Europe Lecture mit EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, Berlin 15:00 DE/FAZ-Mobilitätsgipfel, u.a. mit Reden von Bundesumweltministerin Schulze und Bundesverkehrsminister Scheuer (18:00), Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - EU/Europaminister (ohne Großbritannien), Bewertung des Brexit-Abkommens zur Vorbereitung des EU-Gipfels am 25.November - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL (bis 20.11.), Frankfurt D I E N S T A G, 20. November 2018 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q, Grünwald *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q 07:30 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q, München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 08:00 DE/BASF SE, Bekanntgabe der künftigen Konzernstrategie; 10:00 PK mit CEO Brudermüller, Ludwigshafen 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis, Luton 09:00 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q, Puchheim 09:00 DE/Handelsblatt, Fortsetzung Jahrestagung "European Banking Regulation" (bis 21.11.), u.a. Teilnahme von EBA-Chef Farkas (13:15) und Bafin-Chef Hufeld (14:20), Frankfurt 10:00 DE/Bundestag, Beginn 2./3. Lesung des Budgetentwurfes 2019, Berlin 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV, Tagung zum automatisierten Fahren mit Verkehrsminister Scheuer, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Dehoga-Branchentag, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und dänischer Ministerpräsident Rasmussen, Pressestatements vor gemeinsamem Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 15:00 DE/Verein "Deutschland sicher im Netz", PK zum Thema "Lagebericht: Cybersicherheit im Mittelstand - Wie gefährdet sind deutsche Unternehmen?", Berlin *** 16:00 EU/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der EIOPA-Jahreskonferenz, Frankfurt - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL, Frankfurt - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart M I T T W O C H, 21. November 2018 *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Essen *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei Haushaltsdebatte im Bundestag, Berlin 09:00 DE/Handelsblatt, Abschluss Jahrestagung "European Banking Regulation" (seit 19.11.), u.a. Teilnahme von Deutsche-Bank- Vorstandsmitglied Matherat (09:05), Frankfurt 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 104, Paris 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, Gespräch mit Continental-CEO Degenhart (Veranstaltung vom Vorabend) 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung und Fragestunde, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) D O N N E R S T A G, 22. November 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q, Ratingen *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Oktober 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 9 Monate, Neu-Isenburg 08:15 DE/Helaba, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November 10:00 DE/DGB-Chef Hoffmann und Verdi-Vorsitzender Bsirske, Vorstellung des DGB-Index "Gute Arbeit 2018", Berlin 10:15 DE/EZB-Bankenaufseher Angeloni, Rede beim "Banking Union" Konferenz, Frankfurt 10:30 DE/Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen, PK zum Thema "Zahlungsmoral in Deutschland - Arbeitsweise der Inkassounternehmen", Berlin 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim deutschen Arbeitgebertag, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 25. Oktober *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen F R E I T A G, 23. November 2018 *** 08:00 DE/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Bundesrat, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verabeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit November (1. Veröffentlichung) - EU/Ratingüberprüfung für European Union (DBRS), Lettland (DBRS), Ungarn (Moody's), Zypern (DBRS) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen, verkürzter Handel am US-Aktienmarkt (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) S O N N T A G, 25. November 2018 *** - EU/Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs zur Unterzeichnung des Brexit-Vertragsentwurfs, Brüssel ===

