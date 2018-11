=== M O N T A G, 26. November 2018 *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex November 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV, Dortmund *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Diskussion "BMF im Dialog" mit Adam Tooze (Columbia University) zum Thema "Lehren aus der Finanzkrise" , Berlin - DE/Bundesnetzagentur, Tagung des Beirats zu Regularien der Frequenzauktion für den 5G-Mobilfunkstandard D I E N S T A G, 27. November 2018 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Europäische Bankenunion", Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz von The Clearing House, New York *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex September *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 20:30 US/Fed, Panel-Teilnahme von Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Kansas-City-Fed-Präsidentin George und Chicago-Fed-Präsident Evans bei einer Konferenz von The Clearing House, New York 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Teilen von Liberty Global durch Vodafone, Brüssel M I T T W O C H, 28. November 2018 *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 3Q, Köln *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 10:00 DE/Deutsche Bank AG, PG zum Kapitalmarktausblick 2019, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR *** 14:30 US/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:30 US/Fed-Chairman Powell, Rede beim Economic Club of New York *** - DE/Stellenindex BA-X November - GB/Lafargeholcim Ltd, Capital Markets Day, Birmingham - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2018, München D O N N E R S T A G, 29. November 2018 *** 07:45 CH/BIP 3Q 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 3Q *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) 09:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November 10:30 DE/Indus Holding AG, ao HV, Köln *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 7./8. November *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November F R E I T A G, 30. November 2018 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz !NLT! Oktober *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise !NLT! Oktober *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:45 FR/Verbraucherpreise November (vorläufig) 09:00 DE/Commerzbank AG, Konjunktur-PG mit Chefvolkswirt Krämer, Frankfurt *** 09:00 AT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise November (vorläufig) 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Veranstaltung zu "Italiens Haushaltspläne - eine Gefahr für die Währungsunion?", Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November *** - DE/Allianz SE, Capital Markets Day, München *** - AR/G20, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 1.12.), Buenos Aires - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch), Bulgarien (S&P), Irland (S&P), Portugal (Fitch), San Marino (Fitch) - DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystenkonferenz, London S A M S T A G, 1. Dezember 2018 *** - AR/G20, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 30.11.), Buenos Aires ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2018 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.