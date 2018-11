Von Christian Grimm

ERFURT/COBURG (Dow Jones)--Bayerns neuer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist zwar kaum im Amt, braucht aber beim Stromnetzausbau keine Nachhilfe mehr. Die Position des Chefs der Freien Wähler steht fest: Er lehnt die Pläne seines Bundeskollegen Peter Altmaier (CDU) für Franken im Norden Bayerns ab. "Ich bin dagegen, dass hier gebaut wird", betonte Aiwanger am Freitag bei einem Treffen mit Altmaier, Bürgermeistern und dem Landrat aus dem Kreis Coburg. Vor dem Landratsamt wurde der CDU-Politiker mit Pfiffen empfangen. Die Coburger wollen keine Strommasten vor der Haustür, die ihrem Empfinden nach die Heimat verschandeln.

Tags zuvor hatte Altmaier die gleiche Situation schon einmal 100 Kilometer nördlich in Thüringen erlebt. In Erfurt sagte die Landesregierung laut nein. Unterstützt wird sie dabei ausnahmsweise von der Opposition. "Noch mehr Trassen lehnen wir ab", stellte Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) klar. Das Land geht gerichtlich gegen die Planungen Altmaiers und der Bundesnetzagentur vor, weil es einen Alternativvorschlag zur Führung der Leitung nicht richtig gewürdigt sieht.

Thüringen und Bayern stehen für ganz Deutschland

Beide Bundesländer stellen sich gegen verschiedene Stromleitungen, die wegen der Energiewende und des Ausstiegs aus der Atomkraft notwendig werden. Der Ausbau kommt viel zu langsam voran, hinkt um Jahre hinterher. Ohne die neue Trassen, Schneisen und Masten kann es nicht gelingen, dass immer mehr Windräder und Solarfelder grünen Strom liefern und alte Kraftwerke abgeschaltet werden können. Der Widerstand vor Ort in ganz Deutschland ist groß und wächst, Bayern und Thüringen stehen exemplarisch dafür. Die Anwohner stört nicht nur der Blick auf die Masten, sondern sie fürchten sich auch vor Strahlungen und beklagen die Profitgier der Netzbetreiber. Für sauberen Strom sind sie aber auch, versichern sie.

Altmaier macht sich von Beginn an ehrlich. Bei seiner Reise zu den Flaschenhälsen der Stromnetze verspricht er den Lokal-, Landespolitikern und wütenden Bürgern nichts. Er könne die Ablehnung und Sorgen verstehen, aber ohne die Leitungen seien die Energiewende und die Rettung des Planeten zum Scheitern verurteilt. "Wir müssen versuchen, die Quadratur des Kreises zu schaffen", erklärt er. "Meine Aufgabe ist es, die unterschiedlichen Vorstellungen zusammenzubringen." Er wolle dabei ein "ehrlicher Makler sein".

Altmaier steigt in den Ring

Der Minister geht den steinigen Weg. Im Städtchen Schmalkalden am Thüringer Wald stellt er sich am Abend in der Mehrzweckhalle der Skepsis und Unmut der Südthüringer. Wo sonst Volley- und Basketball auf grün-gräulichem Hallenboden gespielt wird und eine Abba-Coverband auftritt, wirbt Altmaier mit guten Argumenten und Witzen auf seine Kosten. Sein großer Bauch sei "ehrlich erarbeitet" und dazu trügen seine Besuche in Thüringen bei, weil er immer Klöße und Bratwürste bekomme. Gelächter. Mit seiner leutseligen Art gelingt es ihm, dem Protest die Spitzen zu nehmen und die Gemüter abzukühlen, auch wenn er weiß, dass er die Leute nicht umdrehen kann. "Brenzlig ist es immer dort, wo gebaut werden soll", sagt er lakonisch.

Im Fränkischen reißt Altmaier zwei Stunden im Depot der Freiwilligen Feuerwehr Redwitz ab. Die Bürgerinitiativen haben sich mit den lokalen Amtsträgern und ihren Abgeordneten aus dem Bundestag eng abgestimmt und piesacken den Vertreter der großen Politik aus Berlin. Am Ende bekommt der 60-Jährige Beifall und einen großen Geschenkkorb mit Bier, Honig und Christstollen.

Ein Treffen am Jahresbeginn

Die Lage bleibt trotz aller rhetorischen Künste und kleinen Schmeicheleien vertrackt. Wird eine Leitung verlegt, regen sich die benachbarten Dörfer und Städte auf. Alles unter die Erde zu bringen, wird zu teuer. Thüringen will, dass die Stromautobahn Suedlink nach Hessen kommt. Änderungen in Thüringen könnten sich wiederum auf Bayern auswirken. Altmaier hat die zuständigen Minister der drei Länder deshalb zu einem Gespräch eingeladen, um sich über die Landkarte zu beugen und einen Kompromiss zu suchen. Anfang des Jahres soll ein Termin gefunden werden.

Klagen der Länder, von Kommunen oder Landkreisen könnten den sowieso verspäteten Leitungsbau zusätzlich bremsen und weitere Jahre kosten. Die international gegebenen Versprechen Deutschlands zum Kampf gegen die Erderwärmung wären dann nicht zu erfüllen. Schon 2030 sollen zwei Drittel des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.